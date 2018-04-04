منفذة هجوم “يوتيوب” بكاليفورنيا من أصول إيرانية.. وهذه دوافعها (صور)

قالت تقارير أمريكية، اليوم الأربعاء، أن منفذة الهجوم على مقر شركة “يوتيوب” في كاليفورنيا، امرأة من أصول إيرانية، مشيرة إلى أنها تدعى “نسيم نجفي أقدم”.

وقال مسؤولو شرطة كاليفورنيا لقناة “سي إن بي سي” الأمريكية، إن مطلق النار في مقر يوتيوب في سان برنو كان امرأة إيرانية وتبلغ من العمر 39 عاماً، مضيفين أنها “كانت نشطة في الشبكات الاجتماعية وأنها كانت داعية لحقوق الحيوانات”.

ووفقًا لبعض وسائل الإعلام، فهناك مقاطع فيديو من نسيم نجفي أقدم على الشبكات الاجتماعية باللغتين الإنجليزية والفارسية، حازت على مشاهدة واسعة من زوار موقع اليوتيوب، وأن “المرأة الإيرانية اشتكت من إزالة مقاطع الفيديو الخاصة بها على يوتيوب”.

وتضمنت مقاطع الفيديو التابعة لها على YouTube أكثر من مليون زائر، لكن موقع يوتيوب قام بإزالة هذه المقاطع من على منصته.

وقال مسؤولو الشرطة إن “دوافعها لإطلاق النار هي قضايا عائلية أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح”.

وأشارت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” إلى أن منفذة الهجوم، انتحرت عقب إطلاق النار مباشرة، عندما اقتربت من فناء وساحة مخصصة لتناول الطعام في الهواء الطلق وقت تناول الغداء تقريباً، وبدأت في إطلاق النار قبل دخول المبنى.