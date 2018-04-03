الثورة بالأحواز تتصاعد وسط اشتباكات مع الشرطة الإيرانية (فيديو)

تصاعد الغضب الشعب العربي في محافظة الأحواز جنوب إيران، ضد النظام، بسبب مواصلة إجراءاته العنصرية ضد القومية العربية خلال سنوات طويلة.

وخرج الآلاف من المتظاهرين العرب في مناطق مختلفة من الأحواز، مساء اليوم الثلاثاء، للتأكيد على استمرار الثورة الشعبية السلمية المستمرة منذ إسبوع بسبب إهانة التلفزيون الحكومي الرسمي للقومية العربية.

وشهدت الأحواز العاصمة احتجاجات عارمة تخللتها مواجهات مع قوات الأمن في بعض الأزقة، بحسب ما أفادت قناة “صوت الشعب” الفارسية الداعمة للاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني.

وأشارت القناة إلى إن “قوة أمنية حاولت محاصرة بعض الشبان المتظاهرين العرب في الأزقة الضيقة بالأحواز، لكن الشبان تمكنوا من رمي تلك القوة بالحجارة وقاموا بإحراق سيارة تابعة للشرطة ما دفع رجال أمن النظام للانسحاب”.

وردد المتظاهرون شعارات منها “الثورة بحقهم حزنانة” في إشارة إلى الضحايا الذين سقطوا في طريق نيل الاستقلال بالنسبة للشعب العربي خلال مقاومته للنظام طيلة السنوات الماضية، كما رردوا شعار “رادونا انذل ما انذلينا”.

ولجأ الشعب العربي في الأحواز إلى الخروج بمسيرات احتجاج ليلية في مناطق مختلفة خوفًا من الملاحقة الأمنية والإجراءات التي تفرضها السلطات الفارسية لملاحقة المتظاهرين.

ويعاني المجتمع الإيراني ولا سيما الأحوازي من تفشي الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، إلى أرقام قياسية، وانتشار إدمان المخدرات، وتلوث البيئة ومياه الشرب على نحو يهدد الحياة البشرية.