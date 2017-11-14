شركة “غوغل” تعلن عن تحديث مساعدها الشخصي

كشفت شركة “غوغل” عن تحديث جديد لمساعدها الشخصي “غوغل أسيستانت” وكافة الأجهزة المتصلة به، حيث يستطيع المستخدم إرسال إشعار صوتي من هاتفه إلى جميع الأجهزة العاملة بالمساعد ليسهل عليه التواصل مع الآخرين في منزله أو عمله.

ويتيح التحديث الجديد، بحسب موقع “ذا ڤيرج” التقني، أن تقوم عائلة أجهزة “غوغل” للمساعدة المنزلية “Google Home” ببث ما يقوم المستخدم بتسجيله من رسالة صوتية أو إشعار تنبيهي بحيث يسهل على المستخدم التواصل مع جميع أفراد العائلة داخل المنزل دون أن يتحرك من غرفته، بل إنه يمكنه التواصل معهم وهو خارج المنزل تمامًا، فالتقنية تعتمد على اتصال جميع الأجهزة على الإنترنت بشبكة الـ “واي فاي“.

وكل ما على المستخدم فعله هو أن يوجه الأمر التالي إلى الجهاز أو الهاتف “Ok Google, broadcast” متبوعًا بالأمر الذي يرغب في تشغيله كتنبيه صوتي على متن جميع الأجهزة المسجلة بنفس الحساب.

يذكر أن التحديث الجديد سيصل إلى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا أولاً، ثم تليها دول أخرى.