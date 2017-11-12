تعرف على مشكلة شاشة هواتف “بيكسل 2 XL” من غوغل

بعد مشكلات اللون الأزرق للشاشة، والألوان الباهتة، واختراق بيكسلاتها، جاءت مشكلة جديدة في شاشة هاتف غوغل “بيكسل 2 XL“، واجه بعض المستخدمين مشكلة في التعامل باللمس مع هواتفهم، في منطقة الحواف الخارجية للشاشة، حيث لا تستجيب للمس.

وذكر موقع “أندرويد بوليس” التقني، أن عدداً من المستخدمين، ذكروا أن أطراف الشاشة من الجوانب، تعمل بشكل جيد عند التعامل معها بالسحب، ولكن عند الضغط عليها لا تستجيب أبدًا.

واعترفت “غوغل” بالمشكلة، في لوحة مناقشة المشكلة، داخل المنتدى الرسمي لمستخدمي هواتف “بيكسل”، لدى موقع “غوغل”.

وعرض مستخدمان مقطعين من الفيديوهات؛ لإيضاح المشكلة، واستخدم أحدهما تطبيق “Display Tester”؛ لاختبار الشاشة وحوافها، وأثبت بالفعل، أن الحواف لا تلتقط الضغط عليها، بينما قام الآخر بعرض المشكلة، خلال قيامه بلعب لعبة “Call Of Duty: Heroes”.

وأشارت الشركة، إلى أن فريق مطوريها تعرفوا على سبب المشكلة، وهو الحساسية الزائدة لطبقة استشعار اللمس أسفل شاشة الهاتف، وقد وعدت الشركة، بأنه سيتم إرسال تحديث هوائي، يحل تلك المشكلة.