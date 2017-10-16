خبراء يحذرون من ثغرة خطيرة تهدد “الواي فاي” في العالم

أعلن باحثون اليوم الاثنين، عن وجود ثغرة خطيرة تهدد جميع شبكات الإنترنت اللاسلكية المعروفة باسم “الواي فاي” (WiFi).

وتعمل هذه الشبكات ببروتوكول تشفير الاتصالات WPA2، ولكنها تسمح لقراصنة الإنترنت “الهاكرز” بسهولة اكتشاف كل البيانات والاتصالات التي تحدث على هذه الشبكات.

وبحسب تقرير موقع “ذا فيرج” التقني، فإنه يمكن للقراصنة زراعة “محتويات خبيثة” تضر بأجهزة المستخدمين وانتهاك خصوصياتهم بشكل فادح.

وقال الموقع، إن الباحثين اكتشفوا ثغرة تحمل اسم (KRACK)، والتي ستسهل على “الهاكرز” متابعة كل البيانات التي تتم على شبكات “الواي فاي” وكذلك البيانات التي يتم تبادلها بين الأجهزة على الشبكة نفسها.

ونقل الموقع التقني عن الباحثين قولهم، إنه “صار بإمكان الهاكرز تسهيل خداع المستخدم من خلال إظهار محتوى مشابه للمحتوى الذي يطلبه، إذ سيتمكن المخترق من زرع روابط، وصفحات، وحقول مزيفة لكتابة كلمات المرور وإعلانات مزعجة.”

ومن جانبها قالت هيئة VERT الأمريكية للأمن المعلوماتي، إن “الثغرة تعتبر خطيرة جداً، ويجب على جميع المستخدمين تجنب الدخول للمواقع التي لا تستخدم بروتوكول تشفير الاتصالات ( HTTPS)، إذ إن بروتوكول (HTTP ) الأقل تأمينا معرّضٌ بسهولة للاختراق من خلال تلك الثغرة.”

وسيعكف الباحثون على إعداد شرح تفصيلي للثغرة خلال مؤتمر ACM السنوي للأمن المعلوماتي في دالاس الأميركية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأكدوا أن مجموعة من الشركات الكبرى التي تقدم خدمات نقاط الاتصال، مثل (Aruba ) و(Ubiquiti ) لديهم تحديثات برمجية جاهزة لسد الثغرة وسيتم إطلاقها قريباً.