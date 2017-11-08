في 3 خطوات فقط… يمكنك أن تعرف علاقتك الكاملة بأي شخص على “فيسبوك”

تحولت حياتنا إلى الواقع الافتراضي على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حتى أن هناك العديد من الأشخاص الذين لا نتواصل معهم إلا من خلال تلك المنصات الافتراضية.

ولذلك أصبح من حين لآخر من الضروري أن نلقي نظرة على علاقاتنا مع الآخرين، وكل ما شاركته معهم عبر موقع “فيسبوك“، باعتباره أكبر شبكة اجتماعية حاليًا على الإنترنت.

بسهولة يمكنك أن تطلع على تاريخ معرفتك وكافة المنشورات التي جمعتك بشخص معين، من خلال الخطوات التالية:

1- قم بفتح موقع www.facebook.com/us

2- اكتب اسم المستخدم الخاص بك username في الرابط www.facebook.com/friendship/ ، ثم اتبعه بعلامة ” / ” وبعدها ضع اسم المستخدم الخاص بحساب الشخص الآخر.

3- اضغط Enter ومن ثم سيظهر لك كل المنشورات بكل أنواعها التي جمعتكما معًا.