“فيسبوك” تطور نظام حماية لمنع المتطفلين من نشر صور إباحية على الموقع

أعلنت شبكة “فيسبوك” الاجتماعية أنها تعمل حاليًا على تطوير نظام جديد لحماية المستخدمين من المتطفلين؛ الذين قد يقومون برفع صور لهم تحتوي على مشاهد جنسية للانتقام منهم، وذلك من خلال آلية تعتمد على رفع الضحايا أنفسهم لصورهم على الموقع، وفقًا لما نشره موقع “سلاش دوت” التقني.

وأوضحت الشبكة، أن النظام سيحتاج إلى أن يعلم الصور التي لا يرغب المستخدم في أن يرفعها له شخص ما على الموقع لاحتوائها على مشاهد جنسية أو عارية، فكل ما عليه هو أن يرفعها على صفحته الشخصية، أو أن يرسلها إلى نفسه في رسالة على الماسنجر، بحيث يلتقطها النظام الجديد ويسجل بياناتها فيتعرف عليها في حال حاول أي شخص فيما بعد أن يقوم برفعها.

وتعد آلية عمل النظام مريبة بعض الشيء؛ لأنها تعتمد على أن يرفع الضحايا أنفسهم الصور التي لا يرغبون في مشاركتها عبر الموقع الاجتماعي لحماية خصوصيتهم، ولكن كيف ذلك وهم أنفسهم من سيقومون برفعها على الموقع ليحصل عليها “فيسبوك”، وبالتالي تم تدمير مبدأ الخصوصية.

وقالت شبكة “فيسبوك” إنه بمجرد أن يرفع المستخدم صوره، التي لا يرغب في أن يعيد نشرها أي شخص مرة أخرى، فإن النظام سيحظر أن يتم نشرها على الموقع مرة أخرى سواء على “التايم لاين” الطبيعي للمنشورات على الموقع، أو حتى من خلال الرسائل والمحادثات الخاصة على “الماسنجر“.