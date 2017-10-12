بالفيديو.. سما المصري تكشف سبب تصدرها قائمة الأسماء الأكثر بحثًا على “فيس بوك”

كشفت الفنانة الاستعراضية سما المصري ،السر وراء تصدرها قائمة الأسماء الأكثر بحثًا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكان الـ”فيس بوك” ،قد أتاح خاصية جديدة لمستخدميه، وهي رؤية قائمة الأسماء الأكثر بحثًا داخل بلادهم، وفوجئ مستخدمو “فيس بوك” في مصر، أن سما المصري هي رقم واحد في قائمة البحث.

وأوضحت أن سر البحث عن اسمها ،هو حب أو كره الناس لها ، لأنهم يريدون معرفة أخبارها، لافتة إلى أنها بعيدة تمامًا منذ فترة عن الساحة الفنية ،ولكنها ستعود قريبًا.

ورفضت سما المصري ما يتم ترويجه بالمواقع الصحافية، أن السر وراء تصدرها قائمة الأسماء الأكثر بحثًا على موقع “فيس بوك” في مصر ،هو الكبت الجنسي، مؤكدة أنه لا يوجد كبت جنسي في2017 ،خاصة وأن الجميع حاليًا يتمتع بالحرية الكافية.

وأضافت ،في فيديو نشرته على صفحتها على “انستغرام” ،أنها لم تنشر مؤخرًا أي صور فيها إثارة ،أو ترتدي بها مايوهًا بكينيًا أو صورًا خلال سباحتها في حمام السباحة ،كما نشرت من قبل، وبالتالي لا توجد أي منشورات خاصة بها ،تصلح لمن يعانون من الكبت الجنسي.