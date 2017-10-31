رونالدو “ملك” شبكات التواصل الاجتماعي.. تعرف على التفاصيل

أصبح مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو الأكثر متابعة على الشبكات الاجتماعية بواقع 297 مليون متابع.

وتقدم رونالدو على مطربين مثل جاستين بيبر وتايلور سويفت وكيتي بيري وسيلينا غوميز، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإسبانية، التي وصفته بـ”ملك شبكات التواصل الاجتماعي”.

ويتصدر المهاجم البرتغالي، بحسب الدراسة التي أعدتها “آبل تر كومنيكيشنز” التصنيف العالمي بواقع 297 مليون متابع على حساباته بمواقع فيس بوك وإنستغرام وتويتر.

ويليه في الترتيب المغني جاستين بيبر بواقع 273 مليون متابع ثم المغنية تيلور سويفت بـ262 مليون متابع على كل الشبكات الاجتماعية.