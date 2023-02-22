لماذا عجز البشر عن كشف أي علامة للحياة على المريخ؟

وجدت دراسة علمية حديثة أن الأدوات التي يستخدمها العلماء للعثور على علامات الحياة على كوكب المريخ، قد لا تكون فعالة بما يكفي.

واختبر باحثون من جامعة تشيلي المستقلة، الأجهزة المتطورة التي استخدمتها المركبة الفضائية

"Curiosity and Perseverance" التابعة لوكالة "ناسا" الأمريكية في صحراء "أتاكاما".

وبينما حددت معدات المختبر البصمات الحيوية - وهي الجزيئات التي تشير إلى وجود الحياة في الماضي أو الحاضر - في العينات، وجد أن تحديد موقعها باستخدام تقنية العربة الجوالة "بالكاد ممكن".

ويشير هذا إلى أن عدم الحصول على النتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن خلال المهمات على الكوكب الأحمر قد يكون نتيجة للأجهزة، وليس ما هو موجود في العينات.