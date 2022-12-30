أبرز ما توصل له العلم حول المريخ في 2022

شهد عام 2022، اكتشاف العديد من الحقائق عن كوكب المريخ، الذي ظل لقرون محاطًا بهالة من الغموض، وكان مثار حيرة للعلماء وحافزًا لخيال الأدباء والحالمين.

ويستعرض التقرير التالي 5 حقائق عن الكوكب الأحمر توصل لها العلماء هذا العام: