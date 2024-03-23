تفوق صيني على الولايات المتحدة في مواهب الذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة أمريكية حديثة تفوق الصين على الولايات المتحدة بخلق المواهب المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب الدراسة التي أجرتها مؤسسة "ماركو بولو" الأمريكية، "توفر الصين نصف الباحثين والخبراء والعلماء المتخصصين في علوم الذكاء الصناعي، في حين توفر الولايات المتحدة ما نسبته 18% فقط".

وبذلك تكون الصين قد حققت قفزة كبيرة في هذا المجال؛ إذ كانت تُسهم في خلق ثلث هذه الاختصاصات فقط قبل 3 سنوات.

وعلى النقيض من ذلك، ظلت الولايات المتحدة على حالها في الأغلب.

وأشارت الدراسة إلى أن الاختلال في التوازن برز بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة.

ورغم انتقال أعداد كبيرة من كبار العقول في الصين إلى الجامعات الأمريكية لإكمال درجات الدكتوراه وبقاء أغلبهم في الولايات المتحدة، إلا أن الدراسة تُظهر أن هذا الاتجاه بدأ يتغير أيضًا، مع تزايد أعداد الباحثين الصينيين الذين يقيمون في الصين.