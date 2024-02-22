الذكاء الاصطناعي.. الصين أمام تحدي الاعتماد على تكنولوجيا أمريكا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الحقيقة المتعارف عليها في الصين هي أن الشركات هناك تعتمد بشكل كامل تقريبًا على الأنظمة الأساسية من الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيرة في تقرير لها اليوم الخميس إلى أن بكين تتخلف عن واشنطن في هذا المجال، في حين شبه بعض الخبراء هذه المنافسة التكنولوجية الشديدة بين البلدين بـ "الحرب الباردة".

وأضافت أن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية (01.AI) تصدرت قائمة الشركات التي تقيّم قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لاعتمادها على شركة "ميتا" الأمريكية في تطوير نظامها، وذلك بعد عام واحد فقط من إطلاق منصة "تشات جي بي تي".

وأسس الشركة المستثمر والتقني المعروف، كاي-فو لي، وحصلت على تمويل بقيمة مليار دولار، لتقديم نماذج لغوية كبيرة LLaMA، فيما اعتمدت الشركة على تقنيات شركة "ميتا" الأمريكية، لتدريب نظامها ببيانات جديدة وتقديمه بشكل أقوى.