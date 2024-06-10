كيف تمنع غوغل من الاستماع إلى كل كلمة تقولها؟
يشتمل حساب غوغل الخاص بك على ميزة مخفية، هي التقاط التسجيلات الصوتية عبر الميكروفون من نشاط الويب، والتفاعلات مع المساعدين الرقميين.
وتقول غوغل إنها تستمع فقط للأوامر لتعزيز جهود التسويق، لكن هذا الانتهاك لخصوصيتك قد يؤدي إلى مشاكل أكثر أهمية، فكيف تتخلص منه؟
منع التنصت
إذا اخترق أحد مجرمي الإنترنت حسابك على غوغل أو أجهزتك الذكية، فيمكنه وضع يديه على بياناتك الصوتية المخزنة.
وهنا نتحدث عن مخاطر استنساخ صوتك عبر الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه الوصول إلى حساباتك الحساسة، أو خداع أحبائك، أو ما هو أسوأ من ذلك.
لكن لحسن الحظ، هناك طريقة يمكنك من خلالها منع غوغل من التنصت عليك، تتمثل فيما يلي:
افتح تطبيق غوغل على هاتفك الذكي، وانقر فوق " Manage Your Google Account" وحدد "Data and Privacy"، ثم قم بالتمرير إلى "History Settings"، بعد ذلك حدد "Web & App activity".
قد تلاحظ علامة اختيار زرقاء بجوار إعداد "voice and audio activity"، قم بإلغاء تحديدها.
والآن، لن يتم حفظ التسجيلات الصوتية من تفاعلاتك على بحث غوغل، ومن المساعد الصوتي والخرائط أو من الميكروفون.
مسح تسجيلات محفوظة مسبقًا
ومع ذلك، لن يؤدي هذا إلى مسح أي تسجيلات صوتية محفوظة مسبقًا، لذلك سيكون عليك الاهتمام بذلك بشكل منفصل.
وللقيام بذلك، افتح حسابك على غوغل، وانقر فوق "Data and Privacy"، وضمن إعدادات السجل، انقر فوق نشاط الويب والتطبيقات "Web & App Activity"، ومن ثم انقر فوق "Manage activity" لمراجعة قائمة أنشطتك السابقة.
وتشتمل العناصر التي تحتوي على أيقونة ميكروفون على تسجيل، وبجوار العنصر الذي تريد حذفه، حدد المزيد، ثم حذف.
ولحذف جميع العناصر مرة واحدة، انقر فوق حذف، ثم كل الوقت، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
ستؤدي هذه الخطوة إلى حذف جميع أنشطة الويب والتطبيقات المرتبطة بحسابك في غوغل، وليس التسجيلات فقط.
تحقق من التطبيقات
بعد قيامك بذلك، تحقق من التطبيقات الأخرى التي قد تستمع إليك، ففي هواتف آيفون افتح الإعدادات ومن ثم الخصوصية والأمان وحدد الميكروفون.
في الشاشة التالية، قم بمراجعة قائمة التطبيقات، وبتبديل المفتاح إلى وضع إيقاف التشغيل لمنع التطبيقات التي لا تحتاج للصوت من الوصول إلى الميكروفون الخاص بك.
أما على هواتف أندرويد، فاسحب لأسفل من أعلى الشاشة للانتقال إلى الإعدادات، وحدد الخصوصية، ومن ثم مدير الأذونات، بعد ذلك راجع القائمة، وقم بإيقاف تشغيل أي تطبيق لا تريد أن يستخدم الميكروفون الخاص بك.