كيف تمنع غوغل من الاستماع إلى كل كلمة تقولها؟

يشتمل حساب غوغل الخاص بك على ميزة مخفية، هي التقاط التسجيلات الصوتية عبر الميكروفون من نشاط الويب، والتفاعلات مع المساعدين الرقميين.

وتقول غوغل إنها تستمع فقط للأوامر لتعزيز جهود التسويق، لكن هذا الانتهاك لخصوصيتك قد يؤدي إلى مشاكل أكثر أهمية، فكيف تتخلص منه؟

منع التنصت

إذا اخترق أحد مجرمي الإنترنت حسابك على غوغل أو أجهزتك الذكية، فيمكنه وضع يديه على بياناتك الصوتية المخزنة.

وهنا نتحدث عن مخاطر استنساخ صوتك عبر الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه الوصول إلى حساباتك الحساسة، أو خداع أحبائك، أو ما هو أسوأ من ذلك.