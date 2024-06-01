اعتراف غوغل بصحة واقعة تسريب مستندات يثير غضبًا واسعًا

أثار اعتراف شركة غوغل بصحة واقعة تسريب 2500 مستند يتناول آليات ترتيب نتائج عمليات البحث داخل محركها "Google Search"، موجة عارمة من الغضب بين خبراء علم تهيئة مواقع الويب "SEO"، وفق موقع "بزنس إنسايدر".

وقال الموقع الأمريكي في تقرير له إن الطريقة التي يدير بها محرك البحث الشهير غوغل للشبكة العنكبوتية على وجه التحديد ظلت على مدار أكثر من 25 عامًا، أحد أكبر ألغاز الإنترنت التي لم يتم حلها حتى الآن.

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وفي الوقت الذي اعترفت فيه غوغل، بصحة واقعة التسريب، إلا أن الشركة لم توضح حجم البيانات "المسربة" والمستخدمة حاليًا في نظام البحث، بحسب الموقع.

وأشار التقرير إلى تعارض المعلومات الواردة بشأن "المستندات المسربة"، مع تصريحات المتحدثين باسم غوغل.

ونقل "بزنس إنسايدر" عن نائبة رئيس وكالة تحسين محركات البحث "Amsive"، ليلي راي، قولها إن "هذا مستوى آخر من الحرب بين خبراء تهيئة مواقع الويب وموظفي غوغل".

ولفت الموقع إلى مقطع فيديو مثير نشره الرئيس التنفيذي لشركة "إيغل ديجيتال" المتخصصة في تهيئة مواقع الويب، عرفان عظيمي.

وأشار عظيمي في المقطع الذي نشره على موقع "يوتيوب"، ومدته 13 دقيقة، إلى أن بعض التفاصيل الواردة في التسريب تؤكد شكوكهم حول قيام عملاق البحث "غوغل" بتطوير نظام داخلي يُعرف باسم "NavBoost"، يعتمد على جمع بيانات من جلسات البحث الخاصة بالمستخدم، والروابط التي يضغط عليها، ويزور المواقع من خلالها، وهو ما يعرف باسم "Clickstream Data".

وتابع: "على مدى أكثر من عقد من الزمن، تم الكذب علينا، الحقيقة يجب أن تظهر".

في حين، قال متحدث باسم غوغل إن الوثائق تفتقر إلى السياق، وإن الطريقة التي تعمل بها أنظمة غوغل يمكن أن تتغير بشكل متكرر، رافضًا التعليق على مجالات محددة في البيانات.

وحذر المتحدث "من تقديم افتراضات غير دقيقة حول عمليات البحث بناءً على معلومات خارج السياق أو قديمة أو غير كاملة".

وتابع: "لقد شاركنا معلومات شاملة حول كيفية عمل محرك البحث، بينما نعمل أيضًا على حماية سلامة نتائجنا من التلاعب".

وبحسب الوثائق المسربة، فإن نظام "NavBoost" يجمع عمليات البحث التي تجري من قبل المستخدمين حول كلمة مفتاحية معينة، لتحديد الكلمات المفتاحية الرائجة، وكذلك عدد مرات الضغط على نتيجة معينة من نتائج البحث.