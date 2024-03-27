بسبب الاحتكار.. الاتحاد الأوروبي يحقق مع شركات تكنولوجيا عملاقة

من المنتظر أن يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقات مع بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم حول ممارسات غير تنافسية تؤدي إلى احتكار هذه الشركات للخدمات، وعدم منح المستخدمين خيارًا متنوعًا كافيًا.

وتواجه شركات كبرى مثل "ميتا" و"أبل" و"ألفابت" المالكة لمحرك البحث غوغل، تحقيقًا للكشف عن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية الذي تم تقديمه، في العام 2022، والذي يلزم 6 شركات فقط، لكنها أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وهي: "ميتا، وأبل، وألفابت، وأمازون، ومايكروسوفت، وبايت دانس".

وفي حال تبين أن هذه الشركات قامت بانتهاك القواعد، فقد تواجه غرامات على مبيعاتها السنوية قد تصل إلى 10%، رغم عدم وجود أي مقر فعلي لأي من هذه الشركات في أوروبا، حيث إن 5 منها في الولايات المتحدة، في حين يقع المقر الرئيس لشركة بايت دانس في بكين.