"قضية الاحتكار".. "أبل" عدلت عن جعل ساعتها تعمل مع "أندرويد"

أكثر استقلالية ولكن

يعد نظام "watchOS" المشغل لساعة "أبل"، عبارة عن منصة مستقلة تعتمد على نظام التشغيل iOS بالعديد من الميزات من أجل التشغيل.

وفي الأيام الأولى للنظام، لم يكن من الممكن تشغيل التطبيقات باستخدام ساعة أبل، وبدلاً من ذلك، تم تشغيلها مباشرة على آيفون وعكسها على شاشة الساعة.

وتغيرت أشياء كثيرة منذ ذلك الحين، فمع نظام التشغيل "watchOS 2"، سمحت شركة أبل، أخيرًا، للمطورين بإنشاء تطبيقات تعمل محليًا على ساعتها، يمكنها الاتصال بشبكة "Wi-Fi" والعمل حتى عندما لا يكون هاتف آيفون قريبًا.

وفي الوقت نفسه، تم تجهيز الإصدارات الجديدة من ساعة أبل بشرائح أكثر قوة.

كما كانت ساعة "Apple Watch Series 3" أيضًا قفزة كبيرة إلى الأمام عندما يتعلق الأمر بتقليل الاعتماد على آيفون، بحيث أجرت أبل الكثير من التغييرات لجعل المزيد من تطبيقات "watchOS" تعمل من تلقاء نفسها من دون استخدام آيفون.

وعلى الرغم من ذلك، بقي من المستحيل جعل ساعة أبل تعمل مع هاتف يعمل بنظام أندرويد.

من هنا، تجدر الإشارة إلى أن هذا ينطبق أيضًا على الأجهزة المنافسة، فساعة غوغل بكسل تتطلب هاتفًا يعمل بنظام أندرويد للإعداد والاستخدام، كما أن أحدث الساعات من سامسونج حصرية أيضًا لنظام أندرويد.