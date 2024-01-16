قواعد أساسية لحماية نفسك من تتبع المواقع والتطبيقات عبر الإنترنت

يصعب عليك أن تكون مجهول الهوية بشكل كامل عند تصفح الإنترنت، بل هو أمر أقرب إلى المستحيل، إلا أنه يمكنك الحد بشكل كبير مما تعرفه الشبكة العنكبوتية عنك من خلال الالتزام ببعض القواعد الأساسية.

يريد الجميع أن يعرف من أنت على شبكة الإنترنت؛ فمواقع الويب تطلب باستمرار عنوان بريدك الإلكتروني أو تحاول وضع ملفات تعريف الارتباط Cookies لتتبع أجهزتك. كذلك، تقوم مجموعة غامضة من المعلنين وشركات التكنولوجيا بتتبع مواقع الويب التي تزورها، وتتنبأ باهتماماتك وما قد ترغب في شرائه.

ويمكن لمحركات البحث والمتصفحات والتطبيقات تسجيل كل بحث أو تمرير تقوم به. كما يتم استخدام الهواتف وبطاقات SIM والمتصفحات وشبكات Wi-Fi لمعرفة نشاطك. ويجعل كل ذلك من الصعب للغاية إخفاء الهوية تماماً على الإنترنت، لكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لإخفاء هويتك أثناء التصفح اليومي.

يتم تتبعك باستمرار عبر الإنترنت، وغالباً ما يكون السبب الرئيس هو استهدافك بالإعلانات. لذلك، يجب أن تحظر أدوات التتبع غير المرئية والإعلانات التي تحتوي على تقنيات التتبع. وإذا كنت تريد معرفة كيفية تتبع متصفحك الحالي لك، فيمكنك القيام بذلك من خلال أداة Cover Your Tracks وإجراء اختبار في الوقت الفعلي على نظامك. في جميع الأحوال، إذا كنت تستخدم متصفح Chrome ، وهو المتصفح الأكثر شعبية في العالم، فلا يمكنك حظر إعلانات التتبع أو أدوات التتبع غير المرئية.

وللحصول على أقصى قدر من عدم الكشف عن الهوية، فإن متصفح Tor هو الأفضل. ويقوم هذا المتصفح بتشفير حركة المرور الخاصة بك عن طريق إرسالها عبر عدد من الخوادم، ويتخذ أيضًا إجراءات لمكافحة الرقابة ونسخ بصمات الأصابع وغيرها من تدابير الخصوصية.

يوفر العديد من المتصفحات التي تركز على الخصوصية، مثل FireFox، وMullvad، وBrave، حماية معززة ضد أدوات التتبع، وتوفر المزيد من إعدادات الخصوصية القابلة للتخصيص. وإذا كنت لا ترغب في تبديل المتصفحات، فهناك بعض ملحقات المتصفح التي يمكنها حظر أدوات التتبع داخل Chrome ، بحيث على سبيل المثال سيقوم كل من ملحق Ghostery أو EFF’s Privacy Badger بحظر أدوات التتبع، مع عدم حظر للإعلانات، إلا إذا كانوا يتتبعونك على وجه التحديد.

خارج نطاق الويب، يمكن لأجهزة التتبع في تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك جمع البيانات حول نشاطك. على نظام Android، عليك إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة من خلال My Ad Center في غوغل عبر الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية والإعلانات والنقر على خيار حذف معرف الإعلان. هناك أيضًا تطبيقات Android التي ستحظر أدوات التتبع عبر التطبيقات، مثل تطبيق متصفح DuckDuckGo أو TrackerControl الذي طورته جامعة أكسفورد.

أما إذا كنت تستخدم iOS، فانتقل إلى الإعدادات والخصوصية والأمان والتتبع، وقم بإيقاف تشغيل السماح للتطبيقات بطلب التتبع، بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون الشبكات الافتراضية الخاصة VPN مفيدة، ومع ذلك، يمكن للشبكات الافتراضية الخاصة رؤية نشاطك عبر الإنترنت. وفي بعض الحالات الاحتفاظ بسجلات له.