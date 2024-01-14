كيف يختلف نهج الرجال والنساء تجاه الخصوصية على الإنترنت؟

مشاركة البيانات والمعلومات

فوفقاً لاستطلاع قامت به شركة HMA، وهي عبارة عن شبكة خاصة افتراضية توفر خدمات VPN، أشار 38% من النساء، مقابل 31% من الرجال، إلى أنهم يقضون عادة 35 ساعة أو أكثر أسبوعياً على الإنترنت.

وكانت النساء أكثر حرصاً من الرجال بشأن المعلومات التي يشاركنها عبر الإنترنت. فقد قال 31% من الرجال و18% فقط من النساء إنهم ينشرون بشكل عادل أو منفتح جداً المعلومات الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، قال 78% من النساء و63% من الرجال إنه من غير المرجح أن يكشفوا عن معلومات شخصية مثل تاريخ ميلادهم أو عنوانهم الحقيقي أو رقم الضمان الاجتماعي على ملف تعريف وسائل التواصل الاجتماعي، و76% من النساء مقارنة بـ 60% من الرجال، قلن إنه من غير المرجح أن يقدمن هذه المعلومات أثناء الدردشة عبر الإنترنت مع صديق.