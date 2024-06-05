ميزات جديدة يمكن توقعها في iOS 18

تخطط شركة أبل الأمريكية لإجراء إصلاح شامل لنظام iOS، حيث ستقدم مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي ستجعل العديد من تطبيقات وميزات أبل المدمجة أكثر ذكاءً وقدرة.

وفي بعض المعلومات عن مؤتمر WWDC 2024، سيبدأ الحدث بالكلمة الرئيسة لشركة أبل في الـ10 من يونيو الساعة الـ10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، بينما سيتاح الإصدار التجريبي من iOS 18 لأعضاء برنامج Apple Developer مباشرة بعد العرض التقديمي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في العادة يتم إصدار النسخة التجريبية العامة في شهر يوليو، يليها الإصدار الرسمي لجميع المستخدمين في شهر سبتمبر.

وفيما يأتي، نلخص لكم الميزات والتغييرات الجديدة التي يشاع أنها آتية مع نظام iOS 18، والذي من المتوقع أن يكون التحديث "الأكبر" في تاريخ جهاز آيفون.