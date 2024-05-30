بعد نحو 28 عامًا.. وداعًا ICQ

نشر موقع ICQ رسالة تفيد بأن البرنامج سيتوقف عن العمل في الـ26 من يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد نحو 28 عامًا من الاستخدام.

ورغم أن الأغلبية لم تعد تستخدم برنامج ICQ منذ سنوات عديدة، فإن الكثيرين يحتفظون بنقطة ضعف تجاهه، ما جعل خبر ايقاف البرنامج لحظة حزينة بعض الشيء.

وكانت خدمات المراسلة الفورية على الإنترنت، وخدمات مثل ICQ، وMSN Messenger، وYahoo Messenger وmIRC، المدعومة من قبل عمالقة التكنولوجيا، سادت منذ منتصف التسعينيات وحتى أوائل العقد الأول من القرن العشرين.

وكانت تلك الخدمات من الطرق الرئيسة التي يتفاعل بها مستخدمو الإنترنت قبل وسائل التواصل الاجتماعي.

لمحة تاريخية

بدأ ICQ الذي يرمز إلى "I Seek You" في عام 1996، وفي مرحلة ما كان لديه أكثر من 100 مليون مستخدم مسجل، لكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى بدأت الشركات الأخرى في تقديم خدمات المراسلة الفورية، ما أدى إلى تراجع ICQ.

وطورت شركة VK، مالكة التطبيق منذ عام 2010، إصدارات الهاتف المحمول من ICQ في عام 2014.

وبعد بضع محاولات لتحديث البرنامج، تعثر تطوير التطبيق، وتم سحب كلا الإصدارين iOS وأندرويد من متجري تطبيقات غوغل وأبل.

وصدرت نسخة جديدة من البرنامج في عام 2020، لكنها أهملت منذ ذلك الحين، حتى أن آخر إصدار ثابت من ICQ وصل في أبريل عام 2023.