"Vultur".. تطبيق للحماية يسرق بيانات المستخدمين

ويرسل المحتالون بشكل عشوائي رسائل نصية قصيرة SMS إلى مستخدمي أندرويد غير المدركين، لإبلاغهم بأنهم اكتشفوا معاملة غير مصرح بها من حساباتهم المصرفية ويطلبون منهم الاتصال برقم سيساعدهم في حل المشكلة.

وعندما تتصل بالرقم المذكور في الرسالة النصية القصيرة، يتم الرد عليك من قبل المحتال الذي يرسل بعد ذلك رسالة نصية قصيرة أخرى تحتوي على رابط يطلب منك تنزيل إصدار مزيف ومليء بالفيروسات من تطبيق McAfee Security.

وإذا قمت بتثبيت التطبيق المزيف، سيقوم بعد ذلك بتشغيل ثلاثة أذونات تسمح له باستخدام خدمات إمكانية الوصول على جهازك، وبعد ذلك يتم إنشاء اتصال مع الخادم المركزي للبرنامج الضار.

وبمجرد أن يتمكن من الوصول إلى هاتف أندرويد الخاص بك، سيبدأ بعد ذلك في تسجيل كل ما تفعله على هاتفك، وتسجيل كلمات المرور الخاصة بك والسماح للمهاجمين بمراقبة هاتفك والتحكم فيه عن بعد. وكما اتضح، يقدم الإصدار الجديد من Vultur أيضًا بعض الميزات مثل القدرة على تنزيل الملفات على هاتفك وتحميلها وحذفها وتثبيتها والعثور عليها، ومنع تشغيل تطبيقات معينة، وتجاوز شاشة القفل، وحتى إرسال إشعارات مخصصة لتضليل المستخدمين.

كيف تبقى آمنًا؟