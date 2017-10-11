تحذيرات من أنشطة إشعاعية مجهولة المصدر في أوروبا

كشفت صحيفة “ميترو” عن رصد خبراء في مجال الطاقة النووية ارتفاعًا غامضًا في النشاط الإشعاعي في أوروبا الوسطى، حيث تم اكتشاف جسيمات من نظائر الروثينيوم – 106 المُشعة والمجهولة المصدر في ألمانيا، وإيطاليا، والنمسا، وسويسرا وفرنسا.

وأكد الخبراء أن كمية النشاط الإشعاعي رغم ارتفاعه صغيرة، ولا تشكل خطرًا صحيًا على السكان.

ولم يتعرف الخبراء على مصدر الإشعاع، حيث يتوقعون أن يكون أطلق من مكان ما في أوروبا الشرقية.

وأكد خبير في الإشعاع النووي للصحيفة البريطانية أن الجسيمات غير مسربة من محطة طاقة نووية، مضيفًا: “تحليلات جديدة لمصدر المادة المشعة روثينيوم -106 تشير إلى أنها أطلقت من أوروبا الشرقية، وتحديدًا من منطقة تبعد مسافة 620 ميلًا عن ألمانيا.