أسهم أوروبا تتشبث بأعلى مستوى لها خلال 10 أسابيع

أغلقت الأسهم الأوروبية في اتجاهات متباينة، يوم الخميس، لكنها تشبثت بأعلى مستوى في عشرة أسابيع مع حصول السوق على دعم من خطة لخفض الضرائب يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من مخاوف بشأن صعوبة التنفيذ.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% ليصعد قليلاً فوق أعلى مستوياته خلال شهرين الذي سجله في الجلسة السابقة.

وعلى صعيد الشركات، سجلت مجموعة “إتش آند إم” للأزياء أسوأ أداء بين الأسهم المدرجة على المؤشر ستوكس 600 مع هبوطها 5.1%.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة السويدية انخفاض أرباحها الفصلية 20% في الوقت الذي ضغطت فيه تخفيضات فصل الصيف على الهوامش في حين تباطأت المبيعات صوب نهاية الشهر الحالي.

وانخفضت أسهم “ريان إير” أيضًا بعد أن ألغت الشركة رحلات لعملاء آخرين يبلغ عددهم 400 ألف، وسحبت عرضًا لشراء أليطاليا.

وساعد ارتفاع أسعار النفط جراء التوترات بشأن شمال العراق عقب تصويت إقليم كردستان في استفتاء لصالح الاستقلال أسهم شركات أوروبية كبرى مثل توتال، ورويال داتش شل، اللتين أغلقتا على ارتفاع 0.23% و0.73% على الترتيب.

وصعد مؤشر قطاع البنوك 0.1% بما يتماشي مع الارتفاعات التي حققها على مدى سبعة أسابيع مدعومًا بتوقعات لتشديد السياسة النقدية. وقاد دويتشه بنك الألماني المكاسب في قطاع البنوك ليصعد 2.7%.

وفي أنحاء أوروبا أغلق المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.13%، والمؤشر كاك الفرنسي 0.22%، والمؤشر داكس الألماني 0.37%.