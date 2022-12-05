تطوير قدم روبوتية تحاكي عمل مفاصل الأرجل البشرية

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "ساينس روبوتكس" العلمية، إلى أن القدم الاصطناعية الجديدة قادرة على تخفيف الضغط عن الجزء العلوي من الجسم الذي يعوض عادة عن الطرف السفلي المفقود.

وقال الأستاذ الدكتور توماسو لينزي، المشارك في الدراسة: "عندما يمشي الشخص بسرعة، تتفاعل القدم الاصطناعية مع سرعة مشيه وتزيد من طاقته الحركية".

وأضاف: "تتكيف القدم الاصطناعية تلقائيا مع علو الدرجات عند صعودها، وتساعد أيضا على تجاوز عقبات الطرقات"، وفقا لموقع "تك إكسبلور".