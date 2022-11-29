"Golfi" روبوت يلعب الجولف مثل المحترفين (فيديو)

طور باحثون في ألمانيا، روبوتًا واعدًا يمكنه تسديد الضربات القصيرة لإسقاط الكرة في حفرتها مثل المحترفين، وذلك من خلال استخدام مزيج ذكي من هندسة التحكم الكلاسيكية والتعلم الآلي.

وأطلق باحثو جامعة "بادربورن" الألمانية اسم "جولفي Golfi" على "الروبوت"، الذي يقولون إن الهدف منه ليس مجرد ابتكار "روبوت" قادر على لعب الجولف والفوز بالبطولات، ولكن إظهار مدى قوة الأنماط الهجينة للتحكم الآلي.

وقالت أنيكا يونكر، طالبة دكتوراه مشاركة في الابتكار "في بطولات الجولف غالبا ما يقوم اللاعبون باستكشاف المضمار الأخضر في اليوم الذي يسبق المباراة للتفكير في الطريقة التي سوف يتبعونها في تسديد ضرباته".