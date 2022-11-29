"Golfi" روبوت يلعب الجولف مثل المحترفين (فيديو)
طور باحثون في ألمانيا، روبوتًا واعدًا يمكنه تسديد الضربات القصيرة لإسقاط الكرة في حفرتها مثل المحترفين، وذلك من خلال استخدام مزيج ذكي من هندسة التحكم الكلاسيكية والتعلم الآلي.
وأطلق باحثو جامعة "بادربورن" الألمانية اسم "جولفي Golfi" على "الروبوت"، الذي يقولون إن الهدف منه ليس مجرد ابتكار "روبوت" قادر على لعب الجولف والفوز بالبطولات، ولكن إظهار مدى قوة الأنماط الهجينة للتحكم الآلي.
وقالت أنيكا يونكر، طالبة دكتوراه مشاركة في الابتكار "في بطولات الجولف غالبا ما يقوم اللاعبون باستكشاف المضمار الأخضر في اليوم الذي يسبق المباراة للتفكير في الطريقة التي سوف يتبعونها في تسديد ضرباته".
وأضافت يونكر أنه من أجل ذلك قررت هي وزملاؤها معرفة ما إذا كان إعطاء "الروبوت" قدرات مماثلة يمكن أن يساعده في إسقاط كرة الجولف في الحفرة من أي مكان على الأرض، دون مساعدة من إنسان.
ويستخدم الفريق هذه الطريقة، لتدريب شبكة عصبية يمكنها بعد ذلك التنبؤ على نحو دقيق ما مدى صعوبة وفي أي اتجاه سيتم ضرب الكرة لإدخالها في الحفرة على المنطقة الخضراء.
حتى الآن، اختبر الباحثون روبوتهم، الذي يسير على أربع عجلات، منها اثنتان تعملان بالطاقة، على نموذج أخضر صغير مساحته 2 متر مربع داخل مختبرهم.
وأوضحت يونكر سبب اختيار فريقها للعبة الجولف قائلة: نحاول الجمع بين الأساليب القائمة على البيانات والطرق القائمة على الفيزياء وبحثنا عن مثال جيد يمكن للجميع فهمه بسهولة".
وتابعت "إنها مجرد لعبة بالنسبة لنا، لكننا نأمل أن نرى بعض مزايا أسلوبنا في التطبيقات الصناعية."
وفي تعليقه على الروبوت "جولفي"، قال نويل روسو، مدرب الجولف الحاصل على درجة الدكتوراه في التعلم الحركي، إن الجزء الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لي هو أن جولفي قادر على العثور على الكرة، ورؤية الحفرة، وتحريك نفسه في مكانه للحصول على ضربة دقيقة".