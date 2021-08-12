علوم وتقنية

لا تتجاوز 50 دولارًا.. أطراف صناعية بطابعة ثلاثية الأبعاد لمساعدة الفقراء‎‎
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2021 14:23 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2021 15:10 GMT

لا تتجاوز 50 دولارًا.. أطراف صناعية بطابعة ثلاثية الأبعاد لمساعدة الفقراء‎‎

ابتكر المهندس الصناعي جاليرمو مارتينيز Guillermo Martinez عالم الطباعة ثلاثية الأبعاد، أطرافًا صناعية رخيصة الثمن، لا يتجاوز سعرها 50 دولارًا، لخدمة الفقراء حول

+A -A

ابتكر المهندس الصناعي جاليرمو مارتينيز Guillermo Martinez عالم الطباعة ثلاثية الأبعاد، أطرافًا صناعية رخيصة الثمن، لا يتجاوز سعرها 50 دولارًا، لخدمة الفقراء حول العالم.

ونشر موقع ”بزنس إنسايدر“ تقريرًا عن الأطراف الصناعية التي ينتجها مارتينيز بطابعته ثلاثية الأبعاد التي اشتراها مقابل 172 دولارًا فقط، وكيف غيرت حياته بعد تدشين مشروعه الخاص، الذي ساهم في تكريمه في منتدى الشباب بمصر من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

2021-08-5c3348bb0df176705203ccd5

وبحسب التقرير، اشترى مارتينيز طابعته وبدأ في متابعة دروس عبر ”يوتيوب“ حول بناء الروبوتات والأجهزة الأخرى، لمجرد التسلية، إلا أن الأمر تطور معه بعد مشاهدته درسًا تعليميًا لإنتاج يد صناعية، وكيف أن ذلك غير حياته إلى الأبد.

وقال مارتينيز: ”لقد تعلمت كيفية بناء الروبوتات من خلال مشاهدة البرامج التعليمية على يوتيوب وفي الجامعة، ولكن نقطة التحول كانت عندما بدأت في بناء أجزاء لتجميع أشياء أكبر“.

2021-08-5c334c09bd773017c002f595

وأضاف المهندس: ”ذات يوم، وجدت نموذجًا أوليًا لطرف اصطناعي بيد واحدة، على الإنترنت، وبدأت في تجميعه بطرق مختلفة“، وهذه هي الطريقة التي انتقل بها مارتينيز من ابتكار روبوتات أساسية إلى صنع أيدي كاملة، بحسب التقرير.

وتابع: ”لقد بدأت في صنع العديد من الأطراف اصناعية اليدوية المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد من أجل المتعة، ثم تساءلت في نفسي: (ماذا لو كان هذا يمكن أن يساعد شخصًا بالفعل؟)“.

2021-08-5c335b45630d9b5bbc538e6d

وأردف المهندس قائلًا: ”لقد أعددت بالفعل رحلتي إلى كينيا، وتواصلت مع منظمة Bamba Project غير الحكومية، بالإضافة إلى إحدى دور الأيتام التي تعمل في كينيا، ولم أكن أعتقد أنني سأجد أي شخص“.

وأكمل قائلًا: ”ومع ذلك، سرعان ما تبين أن الأطراف الصناعية كانت مطلوبة على نطاق واسع“، وصباح اليوم التالي، كانت لديه بالفعل 6 رسائل على ”واتس أب“ تطلب منه أطرافًا اصطناعية، وفقًا لما أفاد به.

2021-08-5c335b900df176717c6157b9

وقال: ”لقد كانوا من جميع أنحاء كينيا، على بعد ساعات من مكان إلى آخر، وهناك أشياء يومية نقوم بها في حياتنا، ونأخذها كأمر مسلَّم به، ولا ندرك كم نحن محظوظون، بالنسبة للآخرين إنه صراع دائم، ولهذا قمت بتأسيس Ayúdame3D للقيام بعملي الخاص“.

ونقل ”بزنس إنسايدر“ عن أحد الأشخاص الذين حصلوا على أحد الأطراف الاصطناعية من مبادرة مارتينيز قوله: ”أخيرًا سأتمكن من أخذ شوكة بيد وخبز باليد الأخرى“.

2021-08-5c335debd4beaf751079b6fa

وأراد مارتينيز صنع الأطراف الصناعية في كينيا، لكن كانت هناك عقبات، فالموارد محدودة في كينيا، حيث يعيش غالبية الكينيين على أقل من دولارين في اليوم، ويعيش حوالي 36٪ من الكينيين تحت خط الفقر، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي.

وأوضح مارتينيز: ”كنت أفكر دائمًا في صنع الأطراف الاصطناعية في كينيا – أو في أي مكان آخر تطوعت فيه، ولكن عندما ذهبت إلى هناك، أدركت أنها غير قابلة للتطبيق، سأضطر إلى قضاء المزيد من الوقت هناك لتدريب شخص ما على الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمواد المستخدمة في صنع الأطراف الاصطناعية ليس، ناهيك عن حقيقة أنه في كينيا يوجد انقطاع في التيار الكهربائي طوال الوقت“.

2021-08-5c3360d6bd773011360cbdd0

وتعمل المبادرة على تطوير أجهزة قابلة للطي تسمح لك بإمساك الأشياء التي يصل وزنها إلى 10 كيلوغرامات وحملها، وواحدة من مزاياها الرئيسة هي أنها لا تكلف سوى 50 دولارًا لكل منها.

وبحسب التقرير، فإن الأجهزة مصنوعة من البلاستيك وتتكون آليتها من أسلاك عالية التوتر وأشرطة مطاطية – وهذا المزيج عندما يتم تدوير المفصل الطبيعي للشخص يخلق حركة مسبقة الإمساك بأصابع الطرف الاصطناعي.

2021-08-5c335e71bd773002c46dac59

ووصف مارتينيز الوضع قائلًا: ”ذهبت إلى هناك واختبرت الأطراف الاصطناعية، ورأيت أن الناس يتعاملون معها بسرعة بعد استخدامها، لقد شعرت بشعور رائع، فكرت في التوقف هناك، لكنني أحببت الشعور بالقدرة على مساعدة الآخرين لدرجة أنني قررت أن أبدأ Ayúdame3D“، في إشارة لمشروعه الخاص، وبدأ بعدها حملة لتمويل مشروعه جماعيًا.

وأكمل: ”فتحت موقعًا على الويب يمكن للناس فيه التبرع عبر الإنترنت، وقد أظهر الموقع ما كان المشروع قادرًا على تحقيقه وكيف أردت تطويره بشكل أكبر، ثم بدأت في الاتصال بأشخاص يمكنهم مساعدتي مثل المنظمات غير الحكومية والمستثمرين ووسائل الإعلام“.

2021-08-5c336197bd7730131836d424

وقام مارتينيز بتسليم الأطراف الاصطناعية إلى بلدان في جميع أنحاء العالم، بهدف نهائي هو إنشاء شبكة عالمية، ويأمل مارتينيز، في نهاية المطاف، في بناء شبكة من الأشخاص باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد في جميع أنحاء العالم، وبهذه الطريقة، يمكن تسليم الأطراف الاصطناعية بسرعة أكبر وبتكلفة قليلة.

وبالإضافة إلى مشروعه الخاص Ayúdame3D، يعمل مارتينيز الآن أيضًا على مشروع لتدريب الأطفال على استخدام التكنولوجيا الجديدة، ومنحهم القدرة على تعلم فن الطباعة ثلاثية الأبعاد من خلال مشروع ”Ayúdame3D Kids“.

2021-08-5c3362c1ad957176ec2e0aeb

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play