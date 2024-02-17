بين الواقعين المعزز والافتراضي.. أطفالكم في خطر

تشمل التهديدات الفريدة التي يشكلها كل من الواقع المعزز والافتراضي على كل من الأطفال والمراهقين التسلط عبر الإنترنت، التحرش الافتراضي، التعرض لمحتوى غير لائق، الإفراط في الاستخدام غير الصحي للتكنولوجيا، إدمان العاب الميسر وتزايد العنف.

وعلى الرغم من أن هذه التهديدات يواجهها الأطفال الآن على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، إلا أنه نظرًا لكيفية إدراك هذه التهديدات من خلال الواقع المعزز والواقع الافتراضي، فسيكون تأثيرها أكبر عليهم.

وتبقى إحدى المشكلات الرئيسية التي يواجهها الأطفال الذين يستخدمون الواقعين المعزز والافتراضي أو أي تقنية جديدة، هي أن أدمغتهم لا تزال في طور النمو، ما يجعل من المشكلات السلبية أكثر ضررًا مما قد تكون عليه عند البالغين. وذلك يمكن أن يؤثر على عملية صنع القرار والاندفاع وتقييم المخاطر لديهم.

أضرار صحية