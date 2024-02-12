قذفت الأطفال في الهواء.. سقوط مرعب للعبة ملاه ٍفي العراق (فيديو)

شهدت محافظة "واسط" العراقية، اليوم الإثنين، حادثة مروعة شهدت سقوطاً مرعباً للعبة أطفال في إحدى المدن الترفيهية، نتج عنه إصابة عدد من الأطفال.

وتسبب سقوط لعبة "الدوامة الدوارة" بمدينة الأحلام الترفيهية، في منطقة "الفلاحية" جنوبي الكوت، بإصابة 18 شخصاً، بينهم 13 طفلاً وامرأتان".

وهرعت فرق الطوارئ لنقل المصابين إلى مستشفى الكرامة القريب من المكان، لتلقي العلاج، وتفاوتت الإصابات ما بين خطيرة ومتوسطة، فيما لم يتم تسجل أية وفيات.

وقالت صحة واسط إنه تم إدخال اثنين من المصابين إلى قسم العناية المركزة نظراً لخطورة حالتهم، كما سُجلت إصابتان في الرأس، وتنوعت باقي الإصابات ما بين الكسور والرضوض.