الاستغناء عن المعادن النادرة.. ثورة في عالم المركبات

يسعى كبار صانعي السيارات إلى اتّباع أساليب مبتكرة لتقليل الاعتماد على المعادن الأرضيّة النادرة في إنتاج محركات السيارات الكهربائية، ما يمثّل تحولًا كبيرًا في مشهد تصنيع هذه السيارات.

وبحسب تقرير لموقع Voice of America، تسيطر الصين على معظم عمليات التعدين والمعالجة لمجموعة مكوّنة من 17 معدنًا من المعادن الأرضية النادرة. وتُستخدم هذه المعادن لإنتاج المغناطيس التقليدي الدائم، وهو الطريقة الأكثر فعالية لتشغيل المركبات الكهربائية.

لكن، وعلى الرغم من فعاليتها، فإن التطورات الحديثة في تصميم المحركات أثبتت أنه من الممكن الاستغناء عن هذه المغناطيسات التقليدية في صناعة المركبات الكهربائية التجارية الناجحة، وبهذه الآلية ستُحاول شركات تصنيع السيارات الغربية تجنّب التبعية للصين.