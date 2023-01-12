اكتشاف "أكبر حقل" للفلزات الأرضية النادرة في السويد

وهذا الاكتشاف مهم في وقت تشعر فيه أوروبا بالقلق من اعتمادها على الصين، أكبر منتج في العالم، للحصول على هذه المعادن التي تستخدم، على وجه الخصوص، لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة يان موستروم في بيان: "هذا أكبر حقل معروف للفلزات الأرضية النادرة في الجزء الخاص بنا من العالم، وقد يصبح عنصرًا أساسًا لإنتاج المواد الخام المهمة جدًا بالنسبة للانتقال إلى الطاقة النظيفة".

وأوضح: "نحن نواجه مشكلة في الإمدادات، وبدون مناجم لا سيارات كهربائية".