هل تسيطر الصين على المعادن النادرة في البحار؟

ووفق الصحيفة، فإن الصين "سيكون لها حقوق حصرية للتنقيب في قرابة 92 ألف ميلا مربعا من قاع البحار في المياه الدولية- أي ما يعادل مساحة المملكة المتحدة تقريبًا- أو 17 بالمائة من إجمالي المساحة المرخصة حاليا للتعدين، من قبل هيئة قاع البحار الدولية، في وقت اصبحت فيه قيعان المحيطات مرشحة لأن تصبح ساحة منافسة عالمية على الموارد والثروات في المستقبل، مع توقع هيمنة الصين عليها".

ويُعتقد أن البحر يحتوي على أضعاف ما تحتويه الأرض من هذه المعادن النادرة، التي تعتبر ضرورية جدا لمعظم الصناعات الالكترونية في زمننا هذا، فضلا عن أهميتها لمنتجات الطاقة الخضراء، وصناعة رقائق الكمبيوتر المتطورة.

وبينما تتسابق دول العالم لتقليل الانبعاثات الكربونية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المعادن بشكل كبير.

وقالت "واشنطن بوست" إنه "عندما يبدأ التعدين في أعماق المحيطات، الصين التي تسيطر على ما نسبته 95% من الإنتاج العالمي من المعادن الأرضية النادرة، وتنتج ثلاثة أرباع جميع بطاريات الليثيوم أيون، ستتجه ايضا إلى توسيع قبضتها على الصناعات الناشئة مثل الطاقة النظيفة".

وأضافت: "كما سيمنح التعدين بكين أداة جديدة قوية تستخدمها في معركتها التنافسية المتصاعدة مع الولايات المتحدة".

وفي مؤشر واضح على كيفية الاستفادة من هذه الموارد كسلاح، بدأت الصين في اغسطس الماضي بفرض قيود على تصدير اثنين من المعادن الاساسية في تصنيع الانظمة الدفاعية الاميركية .

ونقلت الصحفية عن "كارلا فريمان" الخبيرة في الشأن الصيني بمعهد الولايات المتحدة للسلام إنه "اذا تمكنت الصين من اخذ زمام المبادرة في مجال التعدين في قيعان البحار، فهذا يعني امتلاكها مفاتيح الوصول لكافة المعادن الاساسية للاقتصاد الاخضر في القرن الواحد والعشرين..".

وفي مسعاها للسيطرة على صناعة التعدين البحري، ركزت الصين جهودها على الهيئة الدولية لقاع البحر، في كينغستون، والتي يطل مبناها على البحر الكاريبي.

ومن خلال ممارسة سيطرتها ونفوذها على الهيئة، اصبحت الصين اللاعب الاقوى فيها، ولديها فرصة كبيرة لصياغة القواعد والقوانين الدولية لصالحها، بينما الولايات المتحدة ليست عضوا في تلك الهيئة .

ويمثل هذا النهج في الحقيقة أهمية بالغة في مسعى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" نحو التفوق العالمي، وتحويل الصين إلى قوة بحرية قادرة على التنافس عسكريا مع الولايات المتحدة.

بدوره، قال "تشو فنغ" من مركز البحوث والابتكار التعاوني لبحر جنوب الصين في جامعة نانجينغ إنه "اذا اردت أن تصبح قوة عالمية، فيتعين عليك الحفاظ على أمن ممراتك البحرية ومصالحك.. وبذلك سيكون تحولك إلى قوة بحرية أمرا لا مفر منه".

من جانبها، لم تفعل الولايات المتحدة سوى القليل للرد على التحركات الصينية في اعماق البحار، فهي تتواجد بصفة مراقب فقط في الهيئة الدولية لقاع البحار، ما يعني أنها معرضة لخطر التهميش أثناء وضع قواعد هذه الصناعة المستقبلية".

وخلافا للصين، ليس لدى الشركات الأمريكية أي عقود استكشافية مع الهيئة.

فيما يقول النقاد إن واشنطن تفتقد إلى وجود خطة واضحة لكيفية المنافسة في هذه الصناعة الناشئة والجديدة بالنظر الى ان المنافسة ستكون في نطاق المناطق الحدودية بموجب القانون الدولي حيث لا نظام واضح هناك، ولا وجود للأمريكيين فيها.