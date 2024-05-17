3 تطبيقات رائدة لإنشاء كلمات مرور آمنة على هواتف آيفون

يعد العثور على مدير كلمات مرور فعال لهاتف آيفون أمرًا صعبًا، لكن هناك 3 تطبيقات موثوقة لإدارة كلمات مرور "iOS" توفر ميزات أمان كافية لتبقيك محميًا من التهديدات.

ورغم أن أجهزة "iOS" تحتوي على مدير كلمات مرور مدمج، إلا أنه متوافق فقط مع منتجات أبل وسفاري.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يفتقر إلى امتيازات الأمان المهمة مثل المصادقة الثنائية والقياسات الحيوية، وهي ميزات مشتركة بين مديري كلمات المرور التابعين لجهات خارجية.

وتاليًا أبرز التطبيقات الموثوقة لإدارة كلمات مرور "iOS":