3 تطبيقات رائدة لإنشاء كلمات مرور آمنة على هواتف آيفون
يعد العثور على مدير كلمات مرور فعال لهاتف آيفون أمرًا صعبًا، لكن هناك 3 تطبيقات موثوقة لإدارة كلمات مرور "iOS" توفر ميزات أمان كافية لتبقيك محميًا من التهديدات.
ورغم أن أجهزة "iOS" تحتوي على مدير كلمات مرور مدمج، إلا أنه متوافق فقط مع منتجات أبل وسفاري.
بالإضافة إلى ذلك، فهو يفتقر إلى امتيازات الأمان المهمة مثل المصادقة الثنائية والقياسات الحيوية، وهي ميزات مشتركة بين مديري كلمات المرور التابعين لجهات خارجية.
وتاليًا أبرز التطبيقات الموثوقة لإدارة كلمات مرور "iOS":
تطبيق NordPass
هو مدير كلمات مرور مميز ومجاني ذو شعبية كبيرة، يسمح بتخزين عدد غير محدود من كلمات المرور ومعلومات بطاقة الائتمان والمعلومات الحساسة الأخرى، ناهيك عن الأمان والخصوصية التي يوفرها.
ويمكن لهذا التطبيق إنشاء كلمات مرور معقدة، وأن يدقق في صحتها لمعرفة ما إذا كانت تخلق فجوة أمنية.
كما يمكنك بسهولة الحفظ التلقائي لكلمات المرور أو تسجيلات الدخول الخاصة بك وملؤها تلقائيًا، بالإضافة إلى إمكانية الاختيار من بين طرق المصادقة المختلفة، مثل القياسات الحيوية والرسائل النصية القصيرة وتطبيق المصادقة والمزيد.
ويتم تشفير بيانات التطبيق باستخدام تشفير "XChaCha20" من الجيل التالي الذي يتجاوز التشفير القياسي.
ويتبع NordPass سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات، مما يعني أنك الشخص الوحيد الذي يصل إلى بياناتك.
يذكر أنه تم تدقيق التطبيق أخيرًا بواسطة شركة مستقلة، ولم يتم العثور على أي عيوب أمنية أو خصوصية فيه.
تطبيق 1Password
هو مدير كلمات مرور آخر لجهاز آيفون، ويستحق مكانًا في هذه القائمة، ورغم من أنه لا يحتوي على نسخة مجانية غير محدودة، إلا أنه يقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
ومثل معظم الخدمات، يستخدم 1Password تشفير "AES-256" المتقدم وغير القابل للكسر، ولديك أيضًا خيار استخدام المصادقة الثنائية أو مفاتيح المرور لتسجيل دخول أسرع وأكثر أمانًا.
كما يستخدم 1Password سياسة المعرفة الصفرية، مما يعني أن جميع المعلومات الحساسة الموجودة على جهاز آيفون الخاص بك ستكون متاحة لك فقط.
ويوجد أيضًا بروتوكول كلمة المرور الآمنة عن بعد، لحماية كلمة المرور الرئيسية والبيانات الأخرى من المتسللين.
تطبيق RoboForm
بفضل الخبرة الطويلة، يعمل RoboForm المجاني بشكل لا تشوبه شائبة على أجهزة iOS، فهو لا يحد من عدد عمليات تسجيل الدخول التي تقوم بتخزينها، ويساعدك على إنشاء كلمات مرور معقدة جديدة وتعبئتها تلقائيًا.
وبصرف النظر عن تخزين كلمات المرور غير المحدود، يقدم هذا التطبيق مجانًا لمستخدميه تدقيقًا تفصيليًا لهذه الكلمات، وبهذه الطريقة، ستعرف كلمات المرور التي من المرجح أن تؤدي إلى تسرب البيانات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك بشكل آمن، واستخدام الوصول في حالات الطوارئ.
كما يعد RoboForm واحدًا من أكثر برامج إدارة كلمات المرور أمانًا في السوق، فهو يحمي بياناتك باستخدام تشفير "AES-256" الرائد.
ويمكنك أيضًا إضافة مصادقة ثنائية كطبقة أمان إضافية بجوار كلمة المرور الرئيسية، ويتم تشفير جميع البيانات التي تخزنها على مدير كلمات المرور RoboForm محليًا على جهازك، ولا يتم تشفيرها أبدًا على خوادم المزود، ما يعني أنك الشخص الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى بياناتك الحساسة.