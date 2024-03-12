"أبل" تطلق تحديث iOS لهواتفها مع ميزات جديدة

أصدرت شركة "أبل، نظام التشغيل iOS 17.4، وهو آخر تحديث لبرنامج أجهزة أيفون الذي يأتي مزودًا برموز تعبيرية جديدة، وتحسينات على ميزة حماية الأجهزة المسروقة المضافة أخيرًا، وتغييرات كبيرة للاتحاد الأوروبي، والعديد من التحسينات الأخرى. ومن أهم هذه التحسينات:

رموز تعبيرية جديدة.. يعد إسفين الليمون والإيماء واهتزاز الرؤوس والفطر من بين بعض الرموز التعبيرية الجديدة التي تم تقديمها في آخر تحديث لنظام التشغيل.

نصوص أبل بودكاست.. ستحتوي حلقات البودكاست في تطبيق Apple Podcast على نصوص، مع تمييز النص بشكل متزامن مع الصوت باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية. وسيكون النص أيضًا قابلاً للبحث ويمكن استخدامه مع ميزات أخرى، مثل تغيير حجم النص أو استخدام ميزة VoiceOver.

تحسينات على حماية الجهاز المسروق.. سيكون لدى حماية الأجهزة المسروقة، التي تم تقديمها في iOS 17.3، خيار لزيادة الأمان. فمع تشغيل ميزة حماية الأجهزة المسروقة، لن يتمكن اللص من الدخول إلى الجهاز. وسيتطلب الآيفون مزيدًا من المصادقة للوصول إلى بعض المعلومات أو لإجراء تغييرات معينة.

تغييرات متجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي.. لن يتم تسليط الضوء على ذلك بالتحديثات الخاصة في الولايات المتحدة، لكن" أبل" أجرت تغييرات على آيفون وأبل ستور قبل الموعد النهائي لشركات التكنولوجيا للامتثال لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

ويفتح التحديث الطريق لهاتف آيفون أمام أسواق التطبيقات البديلة للمرة الأولى؛ ما يعني أنه يمكن للمستخدمين تثبيت التطبيقات من متاجر أخرى غير متجر أبل الرسمي، وكذلك الحصول على الدعم لمحركات متصفح الويب الأخرى والوصول إلى طرق الدفع البديلة.

وسيتم تطبيق هذه التغييرات فقط في الاتحاد الأوروبي، ولكنها تعد تغييرًا كبيرًا في آيفون ونظام التشغيل الخاص به، ويمكن أن تؤثر على تغييرات مماثلة في الولايات المتحدة أو بلدان أخرى في المستقبل.

تحديثات إضافية أخرى.. تتضمن التحديثات الإضافية وإصلاحات الأخطاء على التعرف على الموسيقى وإضافة الأغاني إلى مكتبتك أو قوائم التشغيل الخاصة بك، كما تستطيع سيري الآن الإعلان عن الرسائل بأي لغة مدعومة، كما ستحتوي صحة البطارية على مزيد من التفاصيل في الإعدادات، وميزات جديدة لتطبيق أبل كار بلاي.