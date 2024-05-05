ما مخاطر صداقة المراهقين مع روبوتات الدردشة الآلية؟

يشكل ملايين الشباب، والعديد منهم من المراهقين، الجزء الأكبر من قاعدة مستخدمي روبوتات الدردشة الآلية بهدف الصداقة، بحيث يجتمع أكثر من مليون منهم بانتظام عبر الإنترنت على منصات مثل "Reddit" لمناقشة تفاعلاتهم مع برامج الدردشة الآلية. ويصف العديد من المستخدمين أنهم يجدون أن روبوتات الدردشة مفيدة ومسلية وحتى داعمة.

لكنهم يصفون أيضًا الشعور بالإدمان على برامج الدردشة الآلية، وهو تعقيد كان الباحثون والخبراء يدقون ناقوس الخطر بشأنه، لأنه أيضًا يثير تساؤلات حول كيفية تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي على الشباب وتنميتهم الاجتماعية، وما يمكن أن يحمله المستقبل إذا أصبح المراهقون والمجتمع ككل أكثر اعتمادًا عاطفيًا على الروبوتات الذكية.