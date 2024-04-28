هل أنت "قلق" من سرقة محادثات واتساب؟ إليك 5 نصائح مهمة

لا بد من التشديد على أن حالات مختلفة من عمليات الاحتيال شهدها الإنترنت، عانى فيها مستخدمون كثر من تسرب دردشاتهم ومحادثاتهم الخاصة.

ونتيجة لذلك، من الضروري للغاية تأمين البيانات، ما سعى واتساب جاهدًا إلى تأمينه على مر السنوات.

وفيما يلي نظرة على 5 نصائح يمكن من خلالها تأمين المحتوى الخاص بك على تطبيق الدردشة الأكثر شهرة:

استخدام الرسائل المخفية

إذا شعرت أن محادثتك تحت المراقبة أو اشتبهت في أنها تخضع للمراقبة، فيمكنك اختيار ميزة "إخفاء الرسائل"، التي ستضمن حذف الدردشات تلقائيًا، وسيُطلب منك تحديد وقت لمدة 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا.

وبمجرد تحديد الفترة، سيتم حذف الدردشات بمجرد انتهاء الوقت المحدد، دون ترك أي أثر.

تنطبق هذه الميزة على جميع ملفات الوسائط المتعددة أيضًا.

تفعيل قفل الدردشة

توفر هذه الميزة وضعًا إضافيًا للأمان بالنسبة للمحادثات؛ فإذا شعرت بوجود وصول غير مصرح به إلى أجهزتك، يمكنك إبقاء محادثة معينة مقفلة، وهذا بمثابة درع استباقي لكشف المحادثات الحساسة أو الخاصة.

ولتطبيق هذه الميزة، سيتعين عليك تحديد دردشة معينة، وسيظهر خيار "قفل الدردشة". بعد تحديد الخيار، لن يتمكن أي شخص من الوصول إليها.