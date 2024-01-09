طريق بلا ملل.. قريبا سيارتك ستتبادل أطراف الحديث معك

قالت شركة "فولكس فاغن"، إن مساعدها الصوتي الذي يدمج تطبيق "تشات جي.بي.تي" في سياراتها سيكون قادرا على التحدث مع السائقين بحلول منتصف العام.

وعرضت الشركة سياراتها الأولى المزودة بهذه التقنية، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، فيما ستتيحها للعملاء في أمريكا الشمالية وأوروبا خلال الأشهر الأولى من 2024.

ويمكن للذكاء الاصطناعي التجاوب مع طلبات السائق، بدءا من رفع درجة الحرارة عند سماعه جملة "أشعر بالبرد" إلى إظهاره أقرب مطعم إذا شعر السائق بالجوع.

وقال كاي جرونيتز، عضو مجلس إدارة فولكس فاغن للتطوير الفني، إنه يمكن للعملاء الآن ضبط الوظائف داخل سياراتهم من دون لمس أي زر. وأضاف "عملاؤنا لا يريدون تعديل مقاعدهم يدويا، وإنما عن طريق الأنظمة اللغوية".