أسباب تجعل ChatGPT Plus أفضل أداة للذكاء الاصطناعي
منذ طرحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تضيف Open AI باستمرار ميزات جديدة إلى برنامج الدردشة الآلي الخاص بها ChatGPT .
وفي حين أن بعض الميزات متوافرة في الإصدار المجاني، إلا أن معظمها يقتصر على مشتركي ChatGPT Plus.
أما الإصدار المجاني من ChatGPT المدعوم بواسطة GPT-3.5، فيتيح للمستخدمين طرح الأسئلة، وكتابة المقالات، وحل المشكلات الأساسية، وإلقاء النكات، والمزيد.
ولكن إذا كنت تستخدم برنامج الدردشة الآلي لمهام معقدة مثل البرمجة، وتريد استجابات أكثر دقة، فإن الإصدار المدفوع يقدم امتيازات مثل وقت استجابة أسرع، وأولوية الوصول خلال وقت الذروة، وخيار استخدام أحدث نموذج لغة كبير من OpenAI GPT 4.
فإذا كنت تفكر في الترقية إلى الإصدار المدفوع، فإليك بعض الميزات التي تميز ChatGPT Plus عن الطبقة المجانية.
استجابة أسرع وهلوسة أقل
قد يستجيب ChatGPT سريعًا لاستفساراتك في معظم الأوقات، ولكن في بعض الأحيان قد يكون الإصدار المجاني من برنامج الدردشة الآلي بطيئًا في الرد على أسئلتك. وهذا هو المكان الذي يتمتع فيه ChatGPT Plus بميزة مقارنة بالإصدار المجاني.
وتقول OpenAI إن ChatGPT المدعوم من GPT-4 يوفر وقت استجابة أسرع وحتى عندما يكون الخادم مثقلًا، لأن خوادم الشركة ستعطي الأولوية للاستعلامات التي يجريها مشتركو ChatGPT Plus.
كذلك فإن ChatGPT Plus أقل عرضة للهلوسة ويرتكب عددًا أقل من الأخطاء الواقعية. ومع ذلك، يجب على المستخدمين دائمًا التحقق مرة أخرى من الحقائق والمعلومات التي تم إنشاؤها بواسطته.
الوصول إلى GPT-4
أحد أكبر الاختلافات بين الإصدار المجاني والمدفوع من ChatGPT هو الوصول إلى GPT-4 الذي بالمقارنة مع GPT-3.5، يعد نموذج اللغة الكبير الجديد أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر دقة.
وعلى عكس GPT-3.5، يمكن لـ GPT-4 التقاط الصور بمطالبات والإجابة عن الاستفسارات بقدرات تفكير متقدمة.
ويمكنه أيضًا إنشاء ردود تصل إلى 25000 كلمة، وهو أعلى بكثير من حد GPT-3.5 البالغ 8000 كلمة.
إنشاء تطبيقات GPT مخصصة
يوفر ChatGPT Plus إمكانية الوصول إلى Custom GPTs، وهي ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقاتهم الخاصة التي تعمل بتقنية GPT حتى ولو كانوا لا يعرفون البرمجة.
لإنشاء تطبيقاتGPT مخصصة، كل ما عليك فعله هو وصف ما تريد أن يفعله الذكاء الاصطناعي، وتعديل الاستجابات. ويمكنك أيضًا تحميل المستندات التي قد تستخدم كقاعدة معرفية.
يتصفح الإنترنت نيابةً عنك
الإصدار المجاني من ChatGPT مع GPT 3.5 مبني على مجموعة بيانات محدودة، ولن يتمكن من الوصول إلى المعلومات بعد يناير 2022. على سبيل المثال، إذا سألت روبوت الدردشة GPT 3.5 عن Google Gemini، إجابته ستكون أنه لا يوجد أي منتج أو خدمة معروفة على نطاق واسع من غوغل بهذا الاسم.
ومع ذلك، يتمتع مشتركو ChatGPT Plus الذين يستخدمون GPT-4 بإمكانية الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، نظرًا لأن الإصدار المدفوع يمكنه استخدام بحث Bing للحصول على أحدث المعلومات.
مولد الصور مدعوم من DALL-E 3
يوفر ChatGPT Plus أيضًا إمكانية الوصول إلى مولد الصور الذي يعمل بنظامDALL-E 3 . ولاستخدام هذه الميزة، ما عليك سوى أن تطلب من برنامج الدردشة الآلي إنشاء صورة ووصف ما تريد إنشاءه.
وعلى غرار Bing Image Creator، يقوم برنامج الدردشة تلقائيًا بإنشاء صور متعددة، والتي يمكن بعد ذلك تنزيلها على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك.
ويمكنك أيضًا إضافة أنماط مثل الفن الواقعي والرقمي والمزيد مثل مطالبة برنامج الدردشة الآلية بتعديل الصورة التي تم إنشاؤها وفقًا لتفضيلاتك.
تحليل الملفات
يتطلب الإصدار الأساسي من ChatGPT من المستخدمين إدخال البيانات يدويًا من ملف ما إذا كانوا يريدون تحليلها، ولكن مع ChatGPT Plus، يتوفر للمستخدمين خيار تحميل الملفات مباشرة، والتي يمكن بعد ذلك تحليلها بواسطة برنامج الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
كما يتيح ChatGPT Plus للمستخدمين تحميل جداول البيانات وعروض PowerPoint التقديمية والأوراق البحثية وملفات PDF وحتى الصور.
وتعد هذه الميزة مفيدة حقًا بحيث يمكنك أن تطلب من برنامج الدردشة الآلي إنشاء رسم بياني مرئي للأرقام من جدول بيانات Excel أو تدقيق مستند معين.
أما بالنسبة للأوراق البحثية المطولة، فيمكن لروبوت الدردشة تلخيص المعلومات لك بسهولة وتقديمها بنقاط وعناوين رئيسة.
متجر البرنامج المساعد
توفر اشتراكات ChatGPT Plus أيضًا إمكانية الوصول إلى المكونات الإضافية، والتي يمكن استخدامها لمطالبة برنامج الدردشة بالقيام بمهام مختلفة مثل التسوق نيابةً عنك وحجز التذاكر والمزيد.
وتوفر هذه المكونات الإضافية أيضًا وظائف مثل البحث عن النصوص على يوتيوب، والحصول على معلومات حول الأحداث الجارية، والبحث عن تذاكر الطيران وأماكن الاستئجار وغيرها الكثير.
الوصول إلى أحدث الميزات
سبب آخر وراء رغبتك في استخدام ChatGPT Plus وهو أن OpenAI غالبًا ما يقوم بتحديثه بميزات جديدة.
ومع ذلك، فإن معظمها يقتصر على النسخة المدفوعة، لذلك أولئك الذين يريدون تجربة كاملة من روبوت الدردشة، قد يرغبون في شراء أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي ChatGPT Plus مقابل 20 دولارا شهرياً.