أسباب تجعل ChatGPT Plus أفضل أداة للذكاء الاصطناعي

منذ طرحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تضيف Open AI باستمرار ميزات جديدة إلى برنامج الدردشة الآلي الخاص بها ChatGPT .

وفي حين أن بعض الميزات متوافرة في الإصدار المجاني، إلا أن معظمها يقتصر على مشتركي ChatGPT Plus.

أما الإصدار المجاني من ChatGPT المدعوم بواسطة GPT-3.5، فيتيح للمستخدمين طرح الأسئلة، وكتابة المقالات، وحل المشكلات الأساسية، وإلقاء النكات، والمزيد.

ولكن إذا كنت تستخدم برنامج الدردشة الآلي لمهام معقدة مثل البرمجة، وتريد استجابات أكثر دقة، فإن الإصدار المدفوع يقدم امتيازات مثل وقت استجابة أسرع، وأولوية الوصول خلال وقت الذروة، وخيار استخدام أحدث نموذج لغة كبير من OpenAI GPT 4.

فإذا كنت تفكر في الترقية إلى الإصدار المدفوع، فإليك بعض الميزات التي تميز ChatGPT Plus عن الطبقة المجانية.

استجابة أسرع وهلوسة أقل

قد يستجيب ChatGPT سريعًا لاستفساراتك في معظم الأوقات، ولكن في بعض الأحيان قد يكون الإصدار المجاني من برنامج الدردشة الآلي بطيئًا في الرد على أسئلتك. وهذا هو المكان الذي يتمتع فيه ChatGPT Plus بميزة مقارنة بالإصدار المجاني.

وتقول OpenAI إن ChatGPT المدعوم من GPT-4 يوفر وقت استجابة أسرع وحتى عندما يكون الخادم مثقلًا، لأن خوادم الشركة ستعطي الأولوية للاستعلامات التي يجريها مشتركو ChatGPT Plus.

كذلك فإن ChatGPT Plus أقل عرضة للهلوسة ويرتكب عددًا أقل من الأخطاء الواقعية. ومع ذلك، يجب على المستخدمين دائمًا التحقق مرة أخرى من الحقائق والمعلومات التي تم إنشاؤها بواسطته.