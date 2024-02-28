ChatGPT-4.. تخترق مواقع الويب وتقيم دعاوى قضائية بنقرة زر

لقد أثبت علماء الكمبيوتر أنه يمكن استخدام العديد من نماذج اللغات الكبيرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كسلاح لاختراق مواقع الويب الضعيفة، من دون تدخل بشري.

وبالفعل، تمكن باحثون من إظهار أن (ChatGPT-4) يمكنه التجول في الويب بنفسه واقتحام التطبيقات واختراق مواقع الويب بشكل مستقل، وأداء مهام معقدة من دون معرفة مسبقة بالثغرات الأمنية.

ويتم ذلك عبر تنفيذ هجمات معقدة متعددة الخطوات لاستخراج مخطط قاعدة البيانات، وتحليلها وتنفيذ الاختراق النهائي.

ورغم أن الاختبارات أجريت على مواقع ويب حقيقية في بيئة محمية لضمان عدم حدوث أي ضرر، وعدم تعرض أي معلومات شخصية للخطر، إلا أن الباحثين وجدوا أن الأداة قادرة بسهولة على القيام بهذه المهام الضارة.

الجدير ذكره أن جميع النماذج مفتوحة المصدر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تم اختبارها فشلت، لكن (ChatGPT-4) من (OpenAI) حقق معدل نجاح إجمالي قدره 73.3%، فيما حصل (ChatGPT-3.5) على معدل نجاح قدره 6.7%.

قدرات مميزة