ChatGPT-4.. تخترق مواقع الويب وتقيم دعاوى قضائية بنقرة زر
اكتشف باحثون أن نسخة المطورين من نموذج (ChatGPT-4) يمكن إعادة استخدامها كعامل لاختراق مواقع الويب، وقد تسهّل على أي شخص شن هجمات إلكترونية عبر الإنترنت.
وتشكل نماذج الذكاء الاصطناعي، التي تخضع لمخاوف مستمرة تتعلق بالسلامة بشأن نتائجها الضارة، خطرًا يتجاوز إنشاء المحتوى، إذ أصبح من الممكن استخدامها لأغراض تتعدى إنشاء نص وكتابة قصيدة أو الرد على سؤال، بل أيضًا لاختراق مواقع الويب وإنشاء دعاوى قضائية.
كيف يخترق (ChatGPT-4) مواقع الويب؟
لقد أثبت علماء الكمبيوتر أنه يمكن استخدام العديد من نماذج اللغات الكبيرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كسلاح لاختراق مواقع الويب الضعيفة، من دون تدخل بشري.
وبالفعل، تمكن باحثون من إظهار أن (ChatGPT-4) يمكنه التجول في الويب بنفسه واقتحام التطبيقات واختراق مواقع الويب بشكل مستقل، وأداء مهام معقدة من دون معرفة مسبقة بالثغرات الأمنية.
ويتم ذلك عبر تنفيذ هجمات معقدة متعددة الخطوات لاستخراج مخطط قاعدة البيانات، وتحليلها وتنفيذ الاختراق النهائي.
ورغم أن الاختبارات أجريت على مواقع ويب حقيقية في بيئة محمية لضمان عدم حدوث أي ضرر، وعدم تعرض أي معلومات شخصية للخطر، إلا أن الباحثين وجدوا أن الأداة قادرة بسهولة على القيام بهذه المهام الضارة.
الجدير ذكره أن جميع النماذج مفتوحة المصدر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تم اختبارها فشلت، لكن (ChatGPT-4) من (OpenAI) حقق معدل نجاح إجمالي قدره 73.3%، فيما حصل (ChatGPT-3.5) على معدل نجاح قدره 6.7%.
قدرات مميزة
ورغم خطورته، إلا أن (ChatGPT-4) نسخة محدثة من نموذج اللغة الكبير للشركة، الذي تم تدريبه على كميات هائلة من البيانات عبر الإنترنت لإنشاء استجابات معقدة لطلبات المستخدم، بقدرات واسعة ومميزة.
فيما يلي نظرة فاحصة على إمكانات (ChatGPT-4):
يعد أكبر تغيير في (ChatGPT-4) هو قدرته على العمل مع الصور التي يقوم المستخدمون بتحميلها؛ إذ أصبح الترميز أسهل، فبعض مستخدمي (ChatGPT-4) الأوائل الذين لديهم معرفة سابقة قليلة جدًا بالبرمجة، أو ليس لديهم أي معرفة مسبقة بالبرمجة، استخدموها أيضًا لإعادة إنشاء ألعاب شهيرة، مثل Pong أو Tetris أو Snake، بعد اتباع الإرشادات خطوة بخطوة التي توفرها الأداة حول كيفية القيام بذلك. كما صنع آخرون ألعابهم الخاصة؛ إذ يمكن للأداة كتابة التعليمات البرمجية بجميع لغات البرمجة الرئيسية.
وتقدم الأداة استجابات أكثر دقة، وبالمقارنة بالإصدار السابق، فإن ChatGPT-4 قادر على إنتاج ردود مكتوبة أطول وأكثر تفصيلا وأكثر موثوقية، تصل إلى 25000 كلمة، مقارنة بنحو 4000 كلمة سابقًا، ويمكنه تقديم تعليمات مفصلة حتى للسيناريوهات الأكثر تميزًا.
كما يمكن استخدام التطبيق لإنشاء دعاوى قضائية؛ إذ تعمل بعض الشركات على استخدام (ChatGPT-4) لإنشاء دعاوى قضائية بنقرة واحدة، في إشارة مبكرة إلى الإمكانات الهائلة لتغيير طريقة عمل الأشخاص والمقاضاة في المحاكم.
فتخيل أنه يتم إنشاء دعوى قضائية مكونة من 1000 كلمة في ثوانٍ معدودة، بناءً على بعض الكلمات من المستخدم.