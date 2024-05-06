الذكاء الاصطناعي يضيف ميزات جديدة في "سناب شات"

وأضاف الموقع أن Snapchat سيحصل على مساعد My AI الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يوفر للمستخدمين إمكانيات جديدة لضبط التذكيرات؛ إذ سيكون بالإمكان ضبط التذكيرات من خلال التواصل مع المساعد مباشرة أو صنع تذكيرات في المحادثات التي يجريها المستخدم مع المستخدمين الآخرين للتطبيق.

كما ستساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مستخدمي التطبيق على صنع صور تعبيرية مميزة، يمكن فيها تعديل العديد من عناصر الصورة، مثل الملابس وشكل الشعر وما إلى ذلك.

ولفت الموقع البريطاني إلى أنه ستتوفر لمستخدمي Snapchat أيضا رموز تعبيرية جديدة، وميزات إضافية لتعديل الصور عبر تقنية 90s AI Lens، كما ستتاح لهم طريقة جديدة للتفاعل مع الآخرين من خلال رموز للتلويح باليد تظهر على الخارطة عند المرور بموقع معين، الأمر الذي يمكنهم من مشاركة الموقع بطريقة مميزة.