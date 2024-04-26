خلال عام.. ارتفاع مبيعات "سناب شات" 21%

ارتفعت مبيعات تطبيق "سناب شات" في الربع الأول من السنة الجارية إلى نحو 1,2 مليار دولار، لكنّ شبكة التواصل الاجتماعي للمراهقين تجد صعوبة في جذب المعلنين.

وزادت إيرادات "سناب شات" في بيان نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، بنسبة 21% على مدار عام واحد، وهو مستوى نمو أعلى بكثير من توقعاتها ومن توقعات السوق.

جمهور كبير

ولم تحقق المجموعة أرباحاً، لكنها خفضت خسائرها إلى 305 ملايين دولار، بدلا من 329 مليونا في الفترة نفسها من العام الفائت.

ونقل البيان عن رئيس الشركة إيفان شبيغل قوله، إن "القيمة التي يوفّرها" التطبيق للمجتمع وشركائه الإعلانيين "تُرجمَت تحسيناً للأداء المالي".

ولاحظ أن "سناب " باتت "تعني أكثر فأكثر" للمعلنين من كل الأحجام بفضل "جمهورها الكبير والمتزايد الذي يمثل سوقاً يصعب الوصول إليها"، ونظراً إلى "بيئتها الآمنة للعلامات التجارية"، و"حلولها الإعلانية الكاملة".