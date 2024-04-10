ميزة النظام الشمسي في "سناب شات".. لماذا تشكل خطورة على المراهقين؟

يحظى "سناب شات" بشعبية كبيرة بين فئة الشباب والمراهقين نظرًا لحبهم لفلاتر الواقع المعزز وغيرها، لكن المنصة واجهت تدقيقًا بشأن بعض ميزاتها وتم تعطيل إحداها الخطيرة قسراً بسبب قلق الناس بما يخص استخدامها.

ويقال إن مستخدمي سناب شات غير راضين عن ميزة التصنيف وقررت الشركة التصرف بناءً على مخاوفهم.

وقرر سناب شات تعطيل ميزته المسماة النظام الشمسيSolar system ، والتي تعمل كنظام تصنيف من نوع ما، وتُظهر للمستخدمين مدى قربهم من الآخرين باستخدام صورة للنظام الشمسي.

وعلى الرغم من أنه قد يكون من الجيد معرفة أنك قريب من شخص ما، إلا أنه قد يكون من السيئ أيضًا معرفة أنك لست قريبًا من صديق كما تريد، الأمر الذي يثير العديد من مشاعر القلق والجدل في آن واحد.