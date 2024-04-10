ميزة النظام الشمسي في "سناب شات".. لماذا تشكل خطورة على المراهقين؟
يحظى "سناب شات" بشعبية كبيرة بين فئة الشباب والمراهقين نظرًا لحبهم لفلاتر الواقع المعزز وغيرها، لكن المنصة واجهت تدقيقًا بشأن بعض ميزاتها وتم تعطيل إحداها الخطيرة قسراً بسبب قلق الناس بما يخص استخدامها.
ويقال إن مستخدمي سناب شات غير راضين عن ميزة التصنيف وقررت الشركة التصرف بناءً على مخاوفهم.
وقرر سناب شات تعطيل ميزته المسماة النظام الشمسيSolar system ، والتي تعمل كنظام تصنيف من نوع ما، وتُظهر للمستخدمين مدى قربهم من الآخرين باستخدام صورة للنظام الشمسي.
وعلى الرغم من أنه قد يكون من الجيد معرفة أنك قريب من شخص ما، إلا أنه قد يكون من السيئ أيضًا معرفة أنك لست قريبًا من صديق كما تريد، الأمر الذي يثير العديد من مشاعر القلق والجدل في آن واحد.
طريقة العمل
قدمت سناب شات، ميزة Friend Solar Systems في عام 2022 حصريًا لمستخدمي سناب شات بلس المتميزين في العديد من البلدان حول العالم.
وكانت هذه المبادرة بمثابة خطوة استراتيجية من المنصة والتي شجعت المستخدمين على الاشتراك في تطبيق سناب شات المدفوع من خلال توفير ميزة تجريبية وفريدة من نوعها، تضيف الحيوية على الصداقات وتحفز المستخدمين وتعزز التفاعل بينهم.
والنظام الشمسي هو استعارة تمثل "الشمس". وعلى المنصة، تم تعيين حوالي ثمانية من أقرب الأصدقاء على سناب شات على أنهم كواكب النظام الشمسي.
ويتم ترتيب الكواكب من الأقرب إلى الأبعد، حيث يكون عطارد هو الأقرب، وينتقل أيضًا إلى الكواكب الأخرى في التسلسل، مثل الزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون.
وفيما يتعلق بالأقرب إلى الشمس، يمثل عطارد "أقرب صديق" يتفاعل معه المستخدم، بينما على الجانب الآخر، يعد نبتون هو الصديق الثامن الأقرب.
أثارت القلق بين المراهقين
بالنسبة للمراهقين النشطين اجتماعيًا والمتصلين عبر سناب شات، يتم تصنيف ميزة النظام الشمسي على أنها مهمة، كما أن مشاهدة تغير موقعهم على الكواكب عند بعض الأصدقاء قد يكون مؤلمًا ويؤدي إلى مشاعر القلق وانعدام الأمان.
كذلك، يمكن أن تؤثر هذه الميزة سلبًا على العلاقات الواقعية بين المراهقين والشباب.
وتزعم التقارير أن ميزة سناب شات هذه قد تسببت في إثارة القلق بين المراهقين مما دفع المنصة إلى التدخل وتعديل الميزة لتقليل هذه المشكلات.
وتم تعطيل هذه الميزة المدفوعة بشكل افتراضي بعد هذه التقارير، مما يمنح الأشخاص خيار استخدامها وقتما يريدون.
ومن المثير للاهتمام أن سناب شات لم يقم بإزالة الميزة تماماً، الأمر الذي لم يُرض الكثير من المستخدمين، وخاصة أولياء أمور المراهقين المتأثرين.
ومن الواضح أن سناب شات تريد تحقيق التوازن الصحيح بين الأشخاص الذين يحبون استخدام هذه الميزة وأولئك الذين لا يحبونها.
كما تدعي المنصة أيضًا أن جزءًا صغيرًا فقط من مشتركيها يستخدمون هذه الميزة، والتي يبدو أنها طريقة أخرى للقول إنها لا تشعر بالحاجة إلى إزالتها تمامًا.