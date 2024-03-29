5 طرق لمعرفة ما إذا كانت سماعات أبل "AirPods" أصلية أم مزيفة

باتت المنتجات المقلّدة تغزو الأسواق بشكل لم يسبق له مثيل، لذلك يمكن أن تقع بسهولة ضحية إحداها، لكن مع القليل من الحذر يمكنك تجنّب هذه المشكلة.

على الرغم من أن شركة "أبل" ليست من اخترع سماعات الأذن اللاسلكية، لكنها من دون أدنى شك، هي من ساهمت في شيوع هذه التقنية باستخدام AirPods في عام 2016.

وكما هو الحال مع كل الأشياء الشائعة، سارع المحتالون إلى استغلال هذا الاتجاه، وبدؤوا في بيع سماعات AirPods المزيفة بأسعار رخيصة جدًا.

فإذا كنت تريد شراء "أبل AirPods" ولكنك غير متأكد مما إذا كانت أصلية أو مزيفة، فسنعطيك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التحقق من كون المنتج الذي تريد شراءه أصليا أم مقلدا.