ترقبوه في يونيو المقبل.. هذا ما نتوقعه من مؤتمر أبل

بعيدًا عن الذكاء الاصطناعي، يتوقع الحاضرون في مؤتمر WWDC عددًا كبيرًا من التحديثات لبرامج تشغيل iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS.

وتتضمن التحسينات المتوقعة، القدرة على تخصيص أيقونات التطبيقات على أجهزة آيفون، واختصارات جديدة لتسهيل الوصول إلى الميزات والإعدادات.

علاوة على ذلك، تشير الشائعات إلى احتمال إطلاق نموذجين جديدين من AirPods.

ويعد نظام التشغيل iOS 18 هو المحور الرئيسي لـ WWDC، وتشير شائعات عام 2024 إلى أنه يمكن أن يكون أكبر تحديث لجهاز آيفون حصلنا عليه منذ سنوات عديدة، ومن المرجح أيضًا أن يتم تضمين العديد من هذه الميزات في macOS.

وبما أن شركة أبل تريد اللحاق بالمنافسين عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، يعتقد أن iOS 18 سيكون تحديثًا برمجيًا رائدًا مع ميزات وتصميمات جديدة رئيسية تركز بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي مثل الكتابة وإنشاء Keynote وتحسين Siri التي يتحصل على إمكانات المحادثة الطبيعية لتحسين تخصيص المستخدم، بحيث سيتمكن من أتمتة المهام المعقدة أو متعددة الخطوات باستخدام الأوامر الصوتية.

كما من المتوقع أن يتضمن iOS 18 بعض التغييرات في التصميم، وربما يتبنى بعض إشارات التصميم من VisionOS، لكنه لن يتلقى إصلاحًا شاملاً.

ومن المتوقع أن يشتمل التحديث على شاشة رئيسية أكثر قابلية للتخصيص، مما يمنح مستخدمي آيفون المزيد من الخيارات لمظهر هاتفهم. ويشاع أن أبل تخطط لمنح العملاء مزيدًا من التحكم في كيفية ترتيب أيقونات تطبيقاتهم.

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