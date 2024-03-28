ترقبوه في يونيو المقبل.. هذا ما نتوقعه من مؤتمر أبل
سيُعقد المؤتمر السنوي الخامس والثلاثون للمطورين العالميين في الفترة الممتدة ما بين 10 إلى 14 يونيو، مع حدث رئيسي من المقرر إنطلاقه يوم الاثنين 10 يونيو لتقديم برامج التشغيل الجديدة في الكلمة الرئيسية لهذا العام.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن أنظمة التشغيل iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS 15 وtvOS 18 وwatchOS 11 وvisionOS 2، ولم نسمع حتى الآن أنه سيتم الكشف عن أجهزة جديدة.
ومع ذلك تتجه الأنظار هذا العام إلى موقف شركة أبل فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يكتنفه الغموض حتى الساعة.
الذكاء الاصطناعي
تشير تقارير متعددة إلى أن شركة أبل خصصت موارد كبيرة، يقال إنها بلغت الملايين يوميًا، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وتكثر الشائعات بشأن شراكات محتملة مع لاعبين رئيسيين مثل غوغل أو OpenAI أو Anthropic أو Baidu في الصين.
وفي حين أن شركة أبل تدافع منذ فترة طويلة عن التعلم الآلي على الجهاز، فإن البروز المتزايد للذكاء الاصطناعي التوليدي يدفع الشركة إلى تضخيم براعتها في هذا المجال.
ومن الجدير بالذكر أن الترقب يزداد، خاصة مع إشارة أبل إلى منتجات مثل M3 MacBook Air، هو أفضل كمبيوتر محمول استهلاكي في العالم للذكاء الاصطناعي.
عدد كبير من التحديثات
بعيدًا عن الذكاء الاصطناعي، يتوقع الحاضرون في مؤتمر WWDC عددًا كبيرًا من التحديثات لبرامج تشغيل iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS.
وتتضمن التحسينات المتوقعة، القدرة على تخصيص أيقونات التطبيقات على أجهزة آيفون، واختصارات جديدة لتسهيل الوصول إلى الميزات والإعدادات.
علاوة على ذلك، تشير الشائعات إلى احتمال إطلاق نموذجين جديدين من AirPods.
ويعد نظام التشغيل iOS 18 هو المحور الرئيسي لـ WWDC، وتشير شائعات عام 2024 إلى أنه يمكن أن يكون أكبر تحديث لجهاز آيفون حصلنا عليه منذ سنوات عديدة، ومن المرجح أيضًا أن يتم تضمين العديد من هذه الميزات في macOS.
وبما أن شركة أبل تريد اللحاق بالمنافسين عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، يعتقد أن iOS 18 سيكون تحديثًا برمجيًا رائدًا مع ميزات وتصميمات جديدة رئيسية تركز بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي مثل الكتابة وإنشاء Keynote وتحسين Siri التي يتحصل على إمكانات المحادثة الطبيعية لتحسين تخصيص المستخدم، بحيث سيتمكن من أتمتة المهام المعقدة أو متعددة الخطوات باستخدام الأوامر الصوتية.
كما من المتوقع أن يتضمن iOS 18 بعض التغييرات في التصميم، وربما يتبنى بعض إشارات التصميم من VisionOS، لكنه لن يتلقى إصلاحًا شاملاً.
ومن المتوقع أن يشتمل التحديث على شاشة رئيسية أكثر قابلية للتخصيص، مما يمنح مستخدمي آيفون المزيد من الخيارات لمظهر هاتفهم. ويشاع أن أبل تخطط لمنح العملاء مزيدًا من التحكم في كيفية ترتيب أيقونات تطبيقاتهم.
أحداث العام الماضي
بالتذكير بأبرز أحداث مؤتمر WWDC العام الماضي، أسرت أبل الجماهير بالكشف عن سماعة الرأس Vision Pro التي طال انتظارها.
إلى جانب ذلك، عرضت الشركة تحديثات مهمة مثل الإصلاح الشامل المرتكز على عناصر واجهة المستخدم لنظام WatchOS، ووضع الاستعداد لنظام التشغيل iOS 17، وأدوات سطح المكتب لنظام التشغيل macOS، والمبادرات التي تستهدف قطاع الألعاب.
واحتفلت أبل أيضًا بلحظة محورية خلال العام الماضي، والتي تجسدت في تقديم جهاز Mac Pro متجدد يضم شريحة M2 Ultra، والتي تم دمجها لاحقًا في Mac Studio الجديد.
بالإضافة إلى ذلك، تلقى جهاز MacBook Air دفعة ملحوظة مع ظهور الإصدار مقاس 15 بوصة لأول مرة، مما أسعد المستخدمين وعشاق الشركة.