أبل تطور سماعات أذن لاسلكية رخيصة لتحدي المنافسين
كشفت تقارير تقنية حديثة، أن شركة أبل الأمريكية تعمل على تطوير "AirPods Lite" وهي سماعات أذن لاسلكية أرخص ثمناً تهدف بها منافسة الشركات الأخرى.
ويأتي الكشف عن عمل أبل على منتج يسمى "AirPods Lite" وسط مخاوف من حدوث انخفاض في الطلب على الجيل الثالث من "AirPods" في 2023.
وتشير التوقعات إلى أن من المرجح أن يكون سعر سماعات الأذن الأرخص أقل من 129 دولارًا، وهو ما يكلفه الجيل الثاني من "AirPods" حاليًا.
وأثبتت هذه التقنية أنها تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي أبل ولكنها ليست رخيصة - ومع عدم وجود ما يشير إلى موعد لجيلها الرابع من "AirPods" هذا العام، فهناك فجوة أمام الشركة لإطلاق منتج جديد محتمل.
وقال المحلل جيف بو من شركة "هايتونج إنتل تيك ريسيرش"، إن الهدف من سماعات "AirPods Lite" الجديدة هو التنافس مع سماعات أذن لاسلكية أرخص في السوق.
وأضاف أن مصادر في الصناعة أبلغته أن شحنات "AirPods" من المتوقع أن تنخفض من 73 مليون وحدة في 2022 إلى 63 مليونا هذا العام.
ويرجع اللوم في ذلك على قلة الطلب على الجيل الثالث من "AirPods" والذي سيمر عامان على إطلاقه في وقت لاحق هذا العام، إلى جانب حقيقة أن هناك اقتراحًا بأن أبل لن تصدر إصدارًا جديدًا في عام 2023.
وإذا كانت شائعة "AirPods Lite" صحيحة، فلا توجد تفاصيل حول موعد إطلاقها من قبل عملاق التكنولوجيا.
ولا توجد أيضًا معلومات حول الشكل الذي ستبدو عليه سماعات الأذن أو الميزات التي ستتمتع بها حتى الآن.
وبالإضافة إلى "AirPods 3" لا توجد أيضًا معلومات حول الوقت الذي تخطط فيه "Apple" لتحديث سماعات "AirPods Max" المتميزة والتي يبلغ سعرها حاليًا 549 دولارًا.