أبل تطور سماعات أذن لاسلكية رخيصة لتحدي المنافسين

ويأتي الكشف عن عمل أبل على منتج يسمى "AirPods Lite" وسط مخاوف من حدوث انخفاض في الطلب على الجيل الثالث من "AirPods" في 2023.

وتشير التوقعات إلى أن من المرجح أن يكون سعر سماعات الأذن الأرخص أقل من 129 دولارًا، وهو ما يكلفه الجيل الثاني من "AirPods" حاليًا.