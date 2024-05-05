4 مقاييس صحية يجب مراقبتها على الساعة الذكية.. تعرف عليها

النوم

على الرغم من أنه يمكن لمعظم البالغين الأصحاء الاستفادة من تتبع النوم إلى حد ما، إلا أن العديد من المستخدمين لا يتتبع المعلومات الصحيحة، ويمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى تثبيت البيانات أو إساءة تفسيرها.

وفي هذا الإطار، يجب على المستخدمين البدء بتتبع دورة نومهم واستيقاظهم لإنشاء روتين ثابت من النوم الجيد، حيث أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يؤدي إلى تحسين التركيز وزيادة الإنتاجية والشعور بشكل عام بمزيد من الإيجابية.

معدل ضربات القلب

تتبع معدل ضربات القلب يمكن أن يعطي صورة أقرب عن صحة قلبك، فكلما انخفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة في حدود المعقول طبعا، كلما كان القلب أكثر صحة.

أما في حال ممارسة المزيد من التمارين الرياضية، فمع مرور الوقت، ينبغي أن ينخفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة وسيكون ذلك مؤشرا على أن القلب أصبح أكثر صحة.

معدل التنفس

يمكن لبعض الأجهزة أن توفر نظرة ثاقبة للمؤشرات الصحية الرئيسية المحتملة مثل معدلات التنفس، ومستوى النشاط، والمزيد.

وبالنسبة لبعض المستخدمين، يمكن أن تشير البيانات أيضًا إلى كيفية استجابة الجسم للتوتر، مع العلم أن معدل التنفس هو مقياس مهم قد ينبه الشخص إلى وجود مشكلات صحية أخرى أيضًا.

قياس تشبع الاكسجين في الدم SpO2

اكتسب هذا المقياس الكثير من الوعي بين الناس عقب فيروس كورونا، وهو تقدير لكمية الأكسجين في الدم، وقراءته مفيدة لأولئك الذين لديهم أنماط حياة نشطة أو لأي شخص يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم.

وتأتي الأجهزة القابلة للارتداء ومنها الساعات الذكية مزودة بأجهزة استشعار SpO2 الضوئية التي تستخدم أجهزة استشعار الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء لتحليل لون دمك، علمًا أن مدى تشبع الأكسجين يسبب تغيرات في لون الدم.