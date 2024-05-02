"أبل" تحتفي بمبرمجة سعودية طورت تطبيقًا لمساعدة المتلعثمين

احتفت شركة "أبل" الأمريكية، بالشابة السعودية، جواهر شامان العنزي، التي فازت برفقة اثنين آخرين من الولايات المتحدة وكندا، في تحدي برمجي دولي، عبر تصميمها تطبيقًا يساعد الأطفال الذين يعانون من التأتأة أو التلعثم.

ونشرت "أبل" صورة للفائزين الثلاث، بجانب سيرة شخصية عن كل منهم، والتطبيقات التي صمموها وفازت في تحدي "Swift" الذي شارك فيه 350 طالبًا يمثلون 35 دولة، قبل اختيار 50 منهم، ومن ثم فوز العنزي إلى جانب الأمريكي ديزموند بلير والكندية إيلينا جالوزو.

وقالت "أبل" عبر بيان رسمي على موقعها الإلكتروني، إن العنزي وزميليها الفائزين في التحدي يمثلون أفضل الطلاب المتميزين في مجال البرمجة وإنشاء التطبيقات المبتكرة التي تترك تأثيرًا على المجتمع.

وأضافت أن جواهر نشأت في السعودية، وبدأت تتلعثم في الكلام وهي في سن الخامسة من عمرها بعد وفاة جدها الذي كانت قريبة جدًّا منه، قبل أن تتمكن من تعلم طرق التحكم بالتلعثم والتأتأة بمساعدة والدها، لتعود للكلام بشكل طبيعي.

وتبلغ جواهر من العمر 27 عامًا حاليًّا، وتدرس في أكاديمية أبل للمطورين في الرياض، ويهدف التطبيق الذي صممته وفاز في تحدي "سويفت" إلى مساعدة الآخرين في حالات النطق.