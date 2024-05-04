أقرت أبل بالخلل.. منبه "آيفون" قد لا يوقظك من النوم

إنذارات صامتة

وفقًا للعديد من المنشورات على المنتديات، استيقظ الأشخاص متأخرًا؛ لأن منبهاتهم لا تدق في الوقت المحدد. ويبدو أن المشكلة مرتبطة بتطبيق الساعة على آيفون، حيث تصبح الإنذارات صامتة أو مكتومة تلقائيًا، وتفشل بدورها في تنبيه المستخدمين. ونظرًا لأن الكثير من الأشخاص يعتمدون على المنبهات للاستيقاظ في الصباح، فقد أحدث هذا الخطأ بشكل خاص الكثير من الفوضى بين مستخدمي أجهزة آيفون.

وتعمل شركة أبل على حل المشكلة التي أدت إلى شكوى بعض المستخدمين من عدم انطلاق إنذارات آيفون الخاصة بهم، أو تعمل بهدوء شديد.

وقالت الشركة إنها على علم بالمشكلة، على الرغم من أنه ليس من الواضح عدد الأشخاص المتأثرين أو ما هي الأجهزة المعنية.