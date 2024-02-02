دراسة تكشف سر انجذاب الحشرات لأضواء الشرفة

ظهرت دراسات حديثة تسلط الضوء على سبب انجذاب الحشرات للأضواء الاصطناعية، وتقدم منظورًا جديدًا للظاهرة القديمة، بحسب تقرير لإذاعة (NPR) الأمريكية.

وكان يُعتقد أن الحشرات تنجذب إلى الأضواء الاصطناعية لأنها تصاب بالعمى بسبب السطوع أو الخلط بينها وبين ضوء القمر، الذي تستخدمه بعض الحشرات، كنقطة مرجعية لتوجيه نفسها والتنقل أثناء أنشطتها الليلية، لكن الدراسات الجديدة أثبتت عكس ذلك.

ووجد العلماء أن الحشرات بما في ذلك العث، تجعل ظهورها في مواجهة مصدر الضوء أثناء الطيران، وهذا السلوك يُعتقد أنه ينبع من غريزتها الطبيعية لاستخدام سطوع السماء في الليل بسبب النجوم أو القمر كنقطة مرجعية لتحديد الاتجاه "للأعلى" أثناء الطيران.