بحلول 2050.. الإصابات الجديدة بالسرطان سترتفع بنسبة صادمة

حذرت وكالة مكافحة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن عدد الإصابات الجديدة بالسرطان سيرتفع إلى أكثر من 35 مليون حالة، في العام 2050، أي بزيادة نسبتها 77 % مقارنة مع العدد المسجل العام 2022.

وذكرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن التبغ، والكحول، والبدانة، وتلوث الهواء، عوامل رئيسة في هذا الارتفاع المتوقّع.

وقالت الوكالة في بيان إنه "من المتوقع تسجيل أكثر من 35 مليون إصابة جديدة بالسرطان في العام 2050"، أي بزيادة نسبتها 77 % عن العدد المشخّص، العام 2022، والبالغ حوالى 20 مليون حالة.

وأضافت الوكالة: "يعكس عبء السرطان العالمي المتزايد بسرعة شيخوخة السكان والنمو، فضلاً عن التغيرات في تعرّض الناس لعوامل الخطر، والتي يرتبط الكثير منها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية".

ولفت البيان إلى أن "التبغ والكحول والبدانة تُعدّ من العوامل الرئيسة وراء زيادة حالات الإصابة بالسرطان، ولا يزال تلوث الهواء محركًا رئيسًا لعوامل الخطر البيئية".

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المتوقع أن تسجل الدول الأكثر تقدمًا أكبر الزيادات في أعداد الحالات، مع توقع 4.8 ملايين إصابة جديدة إضافية، في العام 2050، مقارنة بتقديرات العام 2022.

لكن على صعيد النسب المئوية، فإن البلدان التي تحتل أدنى المراتب على مؤشر التنمية البشرية (HDI) الذي تستخدمه الأمم المتحدة، ستشهد أكبر نسبة من الزيادة (142 %).

ويُتوقع أن تسجل الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المتوسط زيادة بنسبة 99 %.

وأضافت منظمة الصحة العالمية "وبالمثل، من المتوقع أن تتضاعف وفيات السرطان في هذه البلدان تقريبا في العام 2050".

وأوضح رئيس فرع مراقبة السرطان في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان فريدي براي أن "تأثير هذه الزيادة لن يكون محسوسًا بالتساوي عبر البلدان ذات المستويات المختلفة من مؤشر التنمية البشرية".

ولفت إلى أن البلدان "التي تمتلك أقل الموارد لإدارة أعباء السرطان فيها ستتحمل وطأة عبء السرطان العالمي".